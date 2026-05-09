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दिल्ली में आतंकी खतरे को लेकर हाई अलर्ट, महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा कड़ी; क्या तैयारी?

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
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आतंकी खतरे के इनपुट को देखते हुए दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने भाजपा मुख्यालय और महत्वपूर्ण संस्थानों पर चौकसी बढ़ा दी है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में तलाशी और बैरिकेडिंग तेज कर दी गई है।

दिल्ली में आतंकी खतरे को लेकर हाई अलर्ट, महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा कड़ी; क्या तैयारी?

दिल्ली में आतंकी खतरे का खुफिया इनपुट मिलने के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने BJP मुख्यालय और महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों समेत भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी है। संभावित आत्मघाती हमलों और आईईडी के खतरों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल, बम निरोधक दस्ते और त्वरित प्रतिक्रिया टीमें तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस शहर के प्रमुख बाजारों, परिवहन केंद्रों और संवेदनशील रिहायशी इलाकों में सघन तलाशी अभियान और वाहनों की जांच कर रही है।

सूत्रों ने शनिवार को बताया कि आतंकी खतरे का इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस के साथ ही अन्य सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। दिल्ली पुलिस के साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने कई संवेदनशील जगहों पर निगरानी बढ़ा दी है। एक सूत्र ने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित BJP मुख्यालय और आस-पास के सरकारी संस्थानों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यही नहीं अतिरिक्त हथियारबंद जवान तैनात किए गए हैं।

किस बात को लेकर मिला अलर्ट?

यही नहीं दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग कर के वाहनों की सघन जांच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि एजेंसियों को अलर्ट मिले हैं कि मध्य दिल्ली स्थित प्रमुख कार्यालयों और भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाया जा सकता है। खुफिया इनपुट में आत्मघाती हमले, वाहनों में छिपाए गए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IEDs), गोलीबारी और सुनियोजित हमले की कोशिशें की जा सकती हैं।

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लावारिस वस्तुओं, खड़े वाहनों पर पैनी नजर

सूत्रों ने बताया कि पूरी दिल्ली में महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, राजनीतिक कार्यालयों, बाजारों, परिवहन केंद्रों और अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर पैनी नजर रखी जा रही है। क्विक रिएक्शन टीमें, बम निरोधक दस्ते, खोजी कुत्तों की यूनिट्स, दिल्ली अग्निशमन सेवाओं को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस को संवेदनशील क्षेत्रों में लावारिस वस्तुओं, खड़े वाहनों और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत

कानून-व्यवस्था के लिहाज से संवेदनशील इलाकों और क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। स्थानीय पुलिस की ओर से औचक जांच अभियान और सत्यापन की प्रक्रियाएं चलाई जा रही हैं। सूत्र ने बताया कि सभी जिला इकाइयों को सतर्क रहने, खुफिया एजेंसियों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ कोऑर्डिनेट करने को कहा गया है। वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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