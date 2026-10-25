दिल्ली में ओल्ड आरटीआर फ्लाईओवर का बंद हिस्सा कब खुलने की उम्मीद?

दिल्ली वालों के लिए एक राहत की खबर है। ओल्ड आरटीआर फ्लाईओवर की मरम्मत का काम पूरा हो गया है। अधिकारी आज इसका निरीक्षण करेंगे। सोमवार को फ्लाईओवर के बंद हिस्से के फिर से खुलने की उम्मीद है।

दिल्ली में आरटीआर फ्लाईओवर मरम्मत कार्य के कारण बंद होने से शनिवार को चौथे दिन भी जाम लगा रहा। रविवार को निरीक्षण के बाद यह खुल सकता हैl

राजधानी दिल्ली में ओल्ड राव तुलाराम रोड फ्लाईओवर (RTR Flyover) का आईजीआई एयरपोर्ट से वसंत विहार की ओर जाने वाला कैरिजवे सोमवार को यातायात के लिए दोबारा खोला जा सकता है।

रविवार को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी मौके का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सड़क की स्थिति और सुरक्षा मानकों के आधार पर कैरिजवे खोलने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

वहीं, फ्लाईओवर में दरार आने की घटना के बाद पीडब्ल्यूडी ने पूरे फ्लाईओवर का ऑडिट कराने का फैसला किया है। इसके लिए को एक सलाहकार नियुक्त किया गया है, जो दरारों के कारणों के साथ फ्लाईओवर के अन्य हिस्सों की स्थिति और भार सहने की क्षमता का आकलन करेगा।

कंक्रीट का नया हिस्सा बनाया ओल्ड आरटीआर फ्लाईओवर के इस कैरिजवे को बुधवार को सतह के दो स्थानों पर दरारें दिखाई देने के बाद एहतियातन बंद कर दिया गया था। इस सतह पर कई कारों के टायरों को नुकसान हो गया था। इसे लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सूचना पर पीडब्ल्यूडी ने तत्काल मरम्मत शुरू कर दी थी। दरार वाले हिस्से पर कंक्रीट का नया स्लैब बनाया गया है। अधिकारियों का मानना है कि कंक्रीट का स्लैब लगभग सूख गया है।

चौथे दिन रास्तों पर लगा जाम फ्लाईओवर बंद होने के कारण चौथे दिन शनिवार को एनएच-48 पर यातायात का दबाव बढ़ने से जाम लगा रहा। एपीएस कॉलोनी से वसंत विहार तक वाहनों की लंबी कतार के चलते वाहन चालकों को रुक-रुककर आगे बढ़ना पड़ा। वैकल्पिक मार्गों से निकलने की कोशिश में आसपास की सड़कों पर भी वाहनों का दबाव बढ़ गया। इससे गुरुग्राम और एयरपोर्ट से दक्षिणी दिल्ली की ओर वाले वाहन चालकों को परेशानी हुई। धौला कुआं मार्ग, महरौली-गुरुग्राम मार्ग, द्वारका एक्सप्रेसवे पर भयंकर जाम लगा। लोगों को एक से डेढ़ घंटे का समय जाम में बिताना पड़ा।

2010 में हुआ था निर्माण पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने बताया कि यह फ्लाईओवर 2010 में बना था। इसमें दरार आने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि मजबूती देने के सारे उपाय किए गए हैं। सलाहकार के ऑडिट में सही कारण सामने आएगा।

विकास कुमार, डीसीपी ट्रैफिक, ''फ्लाईओवर की मरम्मत का काम पूरा हो चुका है। रविवार को अधिकारी निरीक्षण कर मजबूती परखेंगे। सब सही रहा तो सोमवार को इसे खोला जाएगा।''