दिल्ली के ओल्ड राव तुला राम (आरटीआर) फ्लाईओवर पर दो जगह दरारें दिखने पर ट्रैफिक पुलिस ने फ्लाईओवर के आईजीआई एयरपोर्ट से वसंत विहार की ओर जाने वाले कैरिजवे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है।

राजधानी दिल्ली के पुराने राव तुला राम (आरटीआर) फ्लाईओवर पर सड़क की सतह में बुधवार को दो जगहों पर दरारें देखी गईं। इस पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एहतियातन फ्लाईओवर के आईजीआई एयरपोर्ट से वसंत विहार की ओर जाने वाले कैरिजवे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है।

ट्रैफिक पुलिस ने तत्काल इसकी सूचना लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को दी। इसके बाद कैरिजवे पर मरम्मत कार्य शुरू कराया गया। अचानक किए गए बदलाव के कारण इलाके में यातायात प्रभावित हो गया। एयरपोर्ट से आने वाले लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। एक से डेढ़ घंटे में लोग जाम से निकल पाए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, यह समस्या 26 अक्टूबर तक रहने की संभावना है।

आरटीआर फ्लाईओवर काफी व्यस्त रहता था। इसके खुले रहने पर रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती थी। अब जब यह फ्लाईओवर एक तरफ से बंद हो गया है तो यातायात की स्थिति ज्यादा बिगड़ गई है। दरअसल, वहां बॉटलनेक के हालात बन गए हैं। वाहन अधिक हैं, उनके निकलने के लिए सर्विस रोड बची है। वसंत विहार की ओर जाने वाले वाहनों को सर्विस रोड से निकाला जा रहा है। धीमी गति से ही वाहन निकल पा रहे हैं, ऐसे में फ्लाईओवर के पीछे वाहनों की लंबी कतार लग रही है। दूसरे क्षेत्रों का रुख करने वाले भी जाम में फंस कर परेशान हो रहे हैं।

गूगल मैप पर अपडेट करने की गुजारिश ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गूगल मैप पर फ्लाईओवर के प्रभावित कैरिजवे को बंद दिखाने के लिए गुजारिश की गई है। साथ ही सर्विस रोड से मैप पर वसंत कुंज जाने का रास्ता दिखाने को कहा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द यह मैप पर दिखने लगेगा। इसके अलावा वहां पर अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को लगाया गया है।

आरटीआर पुल पर वैकल्पिक मार्ग लें ट्रैफिक पुलिस ने आरटीआर फ्लाईओवर पर दरारें दिखाई देने के बाद मामले को गंभीरता से लिया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने यातायात पुलिस के समन्वय से दोनों प्रभावित स्थानों पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। पुलिस ने बताया कि मरम्मत का काम 26 अक्टूबर तक पूरा हो पाएगा। फिर सुरक्षा मानकों पर इसे परखा जाएगा, उसके बाद फ्लाईओवर को दोबारा खोलने पर विचार होगा। ऐसे में यात्रियों को तब तक वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।