Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: दिल्ली में ओल्ड राव तुला राम फ्लाईओवर में 2 जगह दिखीं दरारें, वसंत विहार कैरिजवे बंद

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली के ओल्ड राव तुला राम (आरटीआर) फ्लाईओवर पर दो जगह दरारें दिखने पर ट्रैफिक पुलिस ने फ्लाईओवर के आईजीआई एयरपोर्ट से वसंत विहार की ओर जाने वाले कैरिजवे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है।

New Delhi, Oct 21 (ANI): Road repair and maintenance work underway by the Public Works Department (PWD) on the Old RTR flyover, resulting in a temporary closure of the road, in New Delhi on Wednesday. (ANI Video Grab)
दिल्ली में पुराने राव तुला राम फ्लाईओवर में 2 जगह दरारें दिखीं।

राजधानी दिल्ली के पुराने राव तुला राम (आरटीआर) फ्लाईओवर पर सड़क की सतह में बुधवार को दो जगहों पर दरारें देखी गईं। इस पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एहतियातन फ्लाईओवर के आईजीआई एयरपोर्ट से वसंत विहार की ओर जाने वाले कैरिजवे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है।

ट्रैफिक पुलिस ने तत्काल इसकी सूचना लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को दी। इसके बाद कैरिजवे पर मरम्मत कार्य शुरू कराया गया। अचानक किए गए बदलाव के कारण इलाके में यातायात प्रभावित हो गया। एयरपोर्ट से आने वाले लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। एक से डेढ़ घंटे में लोग जाम से निकल पाए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, यह समस्या 26 अक्टूबर तक रहने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में 10 रास्तों पर हादसे जानलेवा बने, 153 दुर्घटना संभावित चिह्नित

आरटीआर फ्लाईओवर काफी व्यस्त रहता था। इसके खुले रहने पर रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती थी। अब जब यह फ्लाईओवर एक तरफ से बंद हो गया है तो यातायात की स्थिति ज्यादा बिगड़ गई है। दरअसल, वहां बॉटलनेक के हालात बन गए हैं। वाहन अधिक हैं, उनके निकलने के लिए सर्विस रोड बची है। वसंत विहार की ओर जाने वाले वाहनों को सर्विस रोड से निकाला जा रहा है। धीमी गति से ही वाहन निकल पा रहे हैं, ऐसे में फ्लाईओवर के पीछे वाहनों की लंबी कतार लग रही है। दूसरे क्षेत्रों का रुख करने वाले भी जाम में फंस कर परेशान हो रहे हैं।

गूगल मैप पर अपडेट करने की गुजारिश

ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गूगल मैप पर फ्लाईओवर के प्रभावित कैरिजवे को बंद दिखाने के लिए गुजारिश की गई है। साथ ही सर्विस रोड से मैप पर वसंत कुंज जाने का रास्ता दिखाने को कहा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द यह मैप पर दिखने लगेगा। इसके अलावा वहां पर अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को लगाया गया है।

ये भी पढ़ें:सावधान! दिल्ली में 125 जगह लगे OSVD कैमरे, इन छोटी गलतियों पर भी कट रहे चालान

आरटीआर पुल पर वैकल्पिक मार्ग लें

ट्रैफिक पुलिस ने आरटीआर फ्लाईओवर पर दरारें दिखाई देने के बाद मामले को गंभीरता से लिया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने यातायात पुलिस के समन्वय से दोनों प्रभावित स्थानों पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। पुलिस ने बताया कि मरम्मत का काम 26 अक्टूबर तक पूरा हो पाएगा। फिर सुरक्षा मानकों पर इसे परखा जाएगा, उसके बाद फ्लाईओवर को दोबारा खोलने पर विचार होगा। ऐसे में यात्रियों को तब तक वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

जयपुर हाईवे पर तीन किलोमीटर लंबा जाम लगा

राव तुला राम फ्लाईओवर पर रूट डायवर्जन से बुधवार शाम गुरुग्राम में जयपुर-दिल्ली हाईवे जाम हो गया। वसंत विहार की तरफ जाने वाले वाहनों को धौला कुआं की ओर डायवर्ट कर दिया गया। इससे दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर वाहनों का दबाव कई गुना बढ़ गया। लोगों को घंटों जाम में फंसकर परेशानी का सामना करना पड़ा । बुधवार रात करीब 7:30 बजे से ही सरहोल बॉर्डर पर दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। देखते ही देखते वाहनों की कतार शंकर चौक को भी पार कर गई और हाईवे पर तीन किलोमीटर लंबा जाम लग गया।

ये भी पढ़ें:बारापुला पर क्यों लग रहा जाम? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पहले बताई ये वजह, फिर…
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today kaam ki baat
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News , CJP Protest Live और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करे और पाएं पल-पल की ताज़ा खबर
Hindi Newsएनसीआर Newsदिल्ली में ओल्ड RTR फ्लाईओवर में 2 जगह दिखीं दरारें, वसंत विहार कैरिजवे बंद