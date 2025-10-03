कहानी दिल्ली की पुरानी जेल की, जहां कभी लटकते थे फांसी के फंदे; अब पड़ी है वीरान

मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पास दिल्ली की पुरानी सेंट्रल जेल के अवशेष 2019 में निर्माण कार्य के दौरान मिले थे, जहाँ कभी आजादी के दीवानों को कैद किया जाता था, लेकिन ASI द्वारा काम रोकने के बावजूद यह ऐतिहासिक जगह अब भी घास-फूस के बीच गुमनामी में दबी हुई है।

राजधानी दिल्ली की सड़कों पर इतिहास की गूंज कभी थमती नहीं। लेकिन इन दिनों एक ऐसी जगह चर्चा में है, जो न तो पूरी तरह दिखती है और न ही इसके बारे में कोई खुलकर बात करता है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली की पुरानी सेंट्रल जेल की। जहां कभी आजादी के दीवानों को कैद किया जाता था, जहां फांसी के फंदे लटकते थे और जहां अब घास-फूस के बीच इतिहास दबा पड़ा है। आज हम इसी सेंट्रल जेल की कहानी बता रहे हैं।

एक खोज, जो रहस्य बन गई मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (MAMC) के पास एक छोटा-सा टुकड़ा है, जहां 2019 में निर्माण कार्य के दौरान कुछ मजदूरों को एक पुरानी दीवार के अवशेष मिले। यह दीवार थी उस पुरानी सेंट्रल जेल की नींव, जो कभी दिल्ली के इतिहास का अहम हिस्सा थी। ASI को खबर दी गई और PWD को काम रोकने का आदेश मिला। लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। वह जगह आज घने जंगल जैसी दिखती है, जहां न तो कोई खुदाई हुई और न ही कोई कहानी सामने आई। एक अधिकारी ने बताया, 'यह जमीन ऐसी है, जहां न तो कुछ बन सकता है और न ही इसे खुलकर स्वीकार किया जा सकता है।'

क्या है जेल का इतिहास? यह जगह कोई साधारण जेल नहीं थी। 16वीं या 17वीं सदी में मुगल बादशाह के दरबारी फरीद खान ने इसे एक सराय के रूप में बनवाया था। उस दौर में शाहजहानाबाद के दरवाजे रात को बंद हो जाते थे और देर से आने वाले यात्रियों को यहीं ठहरने की जगह मिलती थी। इतिहासकार सोहैल हाशमी बताते हैं, 'यह सराय मजबूत थी, इतनी कि 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इसे जेल में बदल दिया।' 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर हमले की साजिश रचने वालों को यहीं कैद किया गया और फांसी दी गई।

दिल्ली विधानसभा में फांसी घर का ड्रामा दिल्ली की पुरानी जेल की कहानी यहीं नहीं रुकती। 2022 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा के एक हिस्से को 'ब्रिटिश-काल का फांसी घर' बताकर खोला, जिसके बारे में दावा किया गया कि यह लाल किले से एक सीक्रेट टनल से जुड़ा था। लेकिन बीजेपी नेताओं ने इसे राजनीतिक नाटक करार दिया। उनके मुताबिक, 1912 के नक्शे में यह हिस्सा सिर्फ एक सर्विस रूम था। इस विवाद ने तूल पकड़ा, नतीजतन तख्तियां हटाई गईं और मामला विशेषाधिकार हनन तक पहुंच गया।

इतिहास के पन्नों में कैद कहानियां पुरानी सेंट्रल जेल का जिक्र न सिर्फ भारतीय इतिहास में, बल्कि ब्रिटिश दस्तावेजों में भी मिलता है। 1858 में द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में छपी एक तस्वीर में शाहजहानाबाद के बाहर एक छोटा-सा निशान जेल के रूप में दिखता है। इतिहासकार स्वप्ना लिडल बताती हैं, 'ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे 19वीं सदी की शुरुआत में जेल में बदला।' उस दौर में कैदियों को खाना देने की चिंता तक अंग्रेजों को सताती थी।

सोहैल हाशमी की निजी यादें भी इस जेल से जुड़ी हैं। वे कहते हैं, '1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेरे पिता को यहीं दो साल तक कैद रखा गया। उन्होंने भूख हड़ताल की, जिसके बाद उन्हें एकांत कारावास में डाल दिया गया।' बाद में इस जेल को बंद कर कैदियों को तिहाड़ भेज दिया गया।

अब कैसी दिखती है ये जेल? आज बहादुर शाह जफर मार्ग पर इस जेल की सिर्फ धुंधली यादें बची हैं। MAMC के गेट नंबर 1 के पास एक टूटी-फूटी हिंदी तख्ती और शहीद स्मारक फांसी घर का एक छोटा-सा पार्क ही इसका निशान है। वहां लिखा है कि 'हजारों देशभक्तों को यहां कैद किया गया और कई को फांसी दी गई।' लेकिन सच यह है कि घास-फूस और व्यस्त सड़कों के बीच यह इतिहास धीरे-धीरे गुमनामी में खो रहा है।

स्थानीय निवासी अशरफ खान कहते हैं, 'मेरे दादाजी इस जेल की कहानियां सुनाते थे। कुछ साल पहले सुना था कि कॉलेज में इसके अवशेष मिले, लेकिन फिर सब कुछ दबा दिया गया। कोई नहीं जानता कि आखिर हुआ क्या।'