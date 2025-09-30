delhi old age pension new online application 2025 will restart on updated e-district portal Delhi Old Age Pension: दिल्ली में बुजुर्गों से फिर लिए जाएंगे वृद्धावस्था पेंशन आवेदन, पोर्टल हो रहा चेंज, Ncr Hindi News - Hindustan
Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 30 Sep 2025 03:03 PM
Delhi Old Age Pension : राजधानी दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन के लिए आवेदन का प्रयास कर रहे लोगों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। इस योजना के लिए आगामी 2 अक्टूबर के बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है। बड़ी संख्या में लोगों द्वारा आवेदन का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह स्वीकार नहीं हो रहे हैं। इसके लिए सभी तैयारियां संबंधित विभाग द्वारा की जा रही हैं। जल्द ही सरकार आवेदन तिथि की घोषणा कर सकती है।

बीते 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर दिल्ली में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और घोषणाएं की गई थीं। इनमें 50 हजार बुजुर्गों के लिए नई पेंशन शुरू करने की घोषणा भी शामिल थी। इसके बाद से ही बड़ी संख्या में बुजुर्गों द्वारा दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर आवेदन का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं।

वेबसाइट में किए जा रहे बदलाव

दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इस पेंशन योजना का आवेदन लेने के लिए वेबसाइट में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। इसके बाद वेबसाइट पर जाकर लोग आवेदन कर सकेंगे।

सूत्रों का कहना है कि पेंशन के लिए कुल 50 हजार आवेदन लिए जाएंगे। इन्हें 70 विधानसभा में बराबर वितरित किया जा सकता है। ऐसा किए जाने पर प्रत्येक विधानसभा से 650-700 आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर इस पेंशन योजना के लिए आवेदन किए जाएंगे और सभी दस्तावेज भी ऑनलाइन ही वहीं अपलोड होंगे। दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करने के बाद पेंशन शुरू की जाएगी। अगर दस्तावेजों में कमी मिलती है, तो कार्यालय जाकर वह इससे संबंधित सही जानकारी अधिकारी को दे सकेंगे।

कितनी मिलती है पेंशन

वर्तमान में दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60-69 वर्ष के बुजुर्गों को 2,000 और 70 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों को 2,500 मासिक पेंशन दी जाती है। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों को सहायता प्रदान करना है। सरकार भविष्य में इस पेंशन राशि में और वृद्धि कर सकती है।