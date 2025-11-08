Delhi Old Age Pension : दिल्ली में बुजुर्ग पेंशन के आवेदन 50 दिन बाद भी नहीं हुए शुरू, क्या है वजह

Hindustan Hindi News
संक्षेप: Delhi Old Age Pension : दिल्ली में 50 हजार और बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension Delhi) देने की घोषणा 50 दिन बाद भी लागू नहीं हो सकी है। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अभी तक बुजुर्गों की पेंशन के लिए आवेदन शुरू नहीं हुए हैं।  

Sat, 8 Nov 2025 05:46 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में 50 हजार और बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन (Delhi Old Age Pension) देने की घोषणा 50 दिन बाद भी लागू नहीं हो सकी है। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अभी तक बुजुर्गों की पेंशन के लिए आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। बुजुर्ग बीते कई दिनों से वेबसाइट पर जाकर आवेदन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके आवेदन शुरू ही नहीं हुए हैं।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर के मौके पर दिल्ली में कई अहम परियोजनाओं के साथ वृद्धावस्था वित्तीय सहायता योजना में 50,000 नए लाभार्थियों को जोड़ने की घोषणा हुई थी। 17 सितंबर को कुछ घंटों के लिए वेबसाइट को खोला भी गया था, लेकिन इसकी जानकारी लोगों को नहीं थी। अब वेबसाइट पर फॉर्म नहीं खुल रहे हैं।

तकनीकी दिक्कत आ रही : समाज कल्याण विभाग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में लगभग चार लाख बुजुर्गों को सरकार मासिक पेंशन देती है। इसमें 50 हजार नए आवेदक जोड़ने की घोषणा सरकार ने की है। इसके लिए प्रयास जारी हैं। वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे ट्रांसजेंडर

वहीं, दिल्ली सरकार अब महिलाओं के साथ ट्रांसजेंडर समुदाय को भी डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने जा रही है। इसके लिए जल्द ही ट्रांसजेंडरों के पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे। समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि चालक, परिचालक और मार्शल को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए ताकि बसों में महिलाओं या ट्रांसजेंडर यात्रियों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो। मंत्री ने कहा कि यह फैसला समाज के सबसे वंचित वर्गों को समान अवसर के साथ जीवन जीने में मदद करेगा। उन्होंने परिवहन विभाग से कहा कि सेवा शुरू होने से पहले सभी कर्मियों को संवेदनशीलता प्रशिक्षण दिया जाए ताकि ट्रांसजेंडर यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Old Age Pension Delhi Govt
