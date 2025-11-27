दिल्ली में नर्सरी में दाखिले के लिए कितनी उम्र और क्या-क्या शर्तें, 4 दिसंबर से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया

संक्षेप: दिल्ली के निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में दाखिले के लिए आस-पड़ोस से लेकर भाई-बहन और पूर्व छात्रों के आधार पर कई मानदंड तय होने की संभावना है। सरकार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विस्तृत मानदंड जारी करने की तैयारी कर रही है।

दिल्ली के निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में दाखिले के लिए आस-पड़ोस से लेकर भाई-बहन और पूर्व छात्रों के आधार पर कई मानदंड तय होने की संभावना है। सरकार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विस्तृत मानदंड जारी करने की तैयारी कर रही है। शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों के लिए पूर्ण प्रवेश कार्यक्रम अधिसूचित करते हुए कहा कि फॉर्म 4 दिसंबर से उपलब्ध होंगे। चयनित उम्मीदवारों की पहली सूची 23 जनवरी को घोषित की जाएगी।

ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल मल्लिका प्रेमन ने कहा कि स्कूल आस-पड़ोस के आवेदकों को प्राथमिकता देना जारी रखेगा। उसके बाद पहले जन्मे बच्चों, वर्तमान छात्रों के भाई-बहनों और पूर्व छात्रों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये मानदंड यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि आस-पास के क्षेत्रों के बच्चों को उचित वरीयता दी जाए।

इसी तरह, द्वारका स्थित आईटीएल इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल सुधा आचार्य ने कहा कि उनके मानदंडों में दूरी, भाई-बहनों की प्राथमिकता, पूर्व छात्रों से जुड़ाव और स्टाफ के बच्चों के बच्चों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि निकटता हमारे लिए सबसे व्यावहारिक कारक है। भाई-बहनों और पूर्व छात्रों को महत्व देने से स्कूल के साथ पारिवारिक जुड़ाव मजबूत होता है।

शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी संशोधित ढांचे के तहत प्रारंभिक चरण में नर्सरी और केजी शामिल हैं। उसके बाद कक्षा 1 है। शिक्षा निदेशालय के अनुसार, 2026-27 सत्र के लिए 31 मार्च 2026 तक बच्चे की आयु नर्सरी के लिए तीन से चार वर्ष, केजी के लिए चार से पांच वर्ष और कक्षा 1 के लिए पांच से छह वर्ष के बीच होनी चाहिए। स्कूल प्रधानाचार्य अपने विवेकानुसार आयु सीमा में एक महीने तक की छूट दे सकते हैं। आगामी शैक्षणिक वर्ष से ये मानदंड सभी मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में समान रूप से लागू होंगे।

विभाग के अनुसार, स्कूलों को 28 नवंबर तक खुली सीटों (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणियों को छोड़कर) के लिए अपने प्रवेश मानदंड और अंक अपलोड करने होंगे। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर है।

कार्यक्रम के अनुसार, स्कूलों को 9 जनवरी को सभी आवेदकों का विवरण अपलोड करना होगा और 16 जनवरी तक अंक प्रणाली के तहत प्रत्येक बच्चे को आवंटित अंक जारी करने होंगे। वेटिंग लिस्ट के साथ पहली सूची 23 जनवरी को घोषित की जाएगी। उसके बाद 9 फरवरी को दूसरी सूची जारी की जाएगी।

अभिभावक 24 जनवरी से 3 फरवरी तक अंक आवंटन पर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया 19 मार्च को समाप्त होगी। एक जिला-स्तरीय निगरानी प्रकोष्ठ अनुपालन की निगरानी करेगा और शिकायतों का समाधान करेगा।

शिक्षा निदेशालय ने दोहराया है कि कोई भी स्कूल विभाग द्वारा पूर्व में निरस्त किए गए और दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा मान्य मानदंडों को नहीं अपनाएगा। स्कूलों को प्रवेश मानदंड बनाते समय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का पालन करने की भी याद दिलाई गई है।

सभी स्कूलों को अपनी वेबसाइटों पर प्रत्येक मानदंड के लिए अंकों का स्पष्ट विवरण प्रदर्शित करना होगा। खुली सीटों के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले छात्रों का विवरण, उनके अंकों सहित अपलोड करना होगा। यह अनिवार्य किया गया है कि लॉटरी का कोई भी ड्रॉ अभिभावकों की मौजूदगी में आयोजित किया जाए और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए।