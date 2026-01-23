दिल्ली नर्सरी एडमिशनः 2026-27 सत्र के लिए निजी स्कूलों ने पहली लिस्ट जारी की, कई में भारी वेटिंग
राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों ने शुक्रवार को 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए नर्सरी में प्रवेश के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी की। इसमें कई स्कूलों ने सामान्य श्रेणी में 200 से अधिक छात्रों का चयन किया और 100 से अधिक को वेटिंग लिस्ट में रखा।
राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों ने शुक्रवार को 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए नर्सरी में प्रवेश के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी की। इसमें कई स्कूलों ने सामान्य श्रेणी में 200 से अधिक छात्रों का चयन किया और 100 से अधिक को वेटिंग लिस्ट में रखा।
लगभग दिल्ली के 1741 निजी स्कूलों ने अपनी-अपनी वेबसाइटों पर एडमिशन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट अपलोड कर दी है। शिक्षा निदेशालय के अनुसार, जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया था, वे लिस्ट देख सकते हैं। ऐसे अभिभावक प्रवेश संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए 24 जनवरी से 3 फरवरी के बीच स्कूलों में जा सकते हैं।
कई स्कूलों ने बड़ी संख्या में चयन किया
कई स्कूलों ने बड़ी संख्या में चयनित उम्मीदवारों की जानकारी दी। पुष्प विहार स्थित बाल विद्या निकेतन ने 132 छात्रों का चयन किया, जबकि 100 को वेटिंग लिस्ट में रखा गया। हौज खास स्थित सेंट पॉल प्री-प्राइमरी स्कूल ने 478 छात्रों को चयनित किया, वहीं अलकनंदा स्थित सेंट जॉर्ज स्कूल ने 155 छात्रों का चयन किया।
इसी प्रकार, द्वारका स्थित आईटीएल इंटरनेशनल स्कूल ने 97 छात्रों के प्रवेश की पुष्टि की और 43 को वेटिंग लिस्ट में रखा, जबकि दिल्ली कैंट स्थित लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल ने 87 छात्रों को चयनित किया।दिल्ली पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ कैलाश ने 90 बच्चों का चयन किया और 150 को वेटिंग लिस्ट में रखा, जबकि सफदरजंग एन्क्लेव स्थित एंबिएंस पब्लिक स्कूल ने 207 छात्रों का चयन किया।
आयु 31 मार्च 2026 तक काउंट होगी
शिक्षा निदेशालय द्वारा अधिसूचित संशोधित प्रवेश संरचना के अनुसार, प्राथमिक स्तर में नर्सरी और केजी शामिल हैं, जिसके बाद पहली कक्षा आती है। 2026-27 सत्र के लिए नर्सरी में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 31 मार्च 2026 तक कम से कम तीन वर्ष, केजी के लिए चार वर्ष और कक्षा एक के लिए पांच वर्ष होनी चाहिए। विभाग ने कहा कि विद्यालय प्रमुख के विवेकानुसार, स्कूलों में प्रवेश की आयु में एक महीने तक की छूट दी जा सकती है।
प्रवेश के लिए अपनाए गए मानदंड
एडमिशन प्रक्रिया के अनुसार, स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणियों को छोड़कर, खुली सीटों के लिए प्रवेश मानदंड और अंक 28 नवंबर तक अपलोड करने थे। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर थी।
स्कूलों ने प्रवेश के लिए विभिन्न मानदंड अपनाए, जिनमें स्कूल से निकटता, भाई-बहनों को प्राथमिकता और पूर्व छात्र का दर्जा शामिल थे। आवेदकों का विवरण 9 जनवरी को अपलोड किया गया, जबकि मार्किंग सिस्टम के तहत आवंटित नंबर 16 जनवरी तक सार्वजनिक कर दिए गए।
दूसरी एडमिशन लिस्ट 9 फरवरी को
दूसरी एडमिशन लिस्ट 9 फरवरी को जारी की जाएगी और एडमिशन की प्रक्रिया 19 मार्च को खत्म होगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जरूरी हो तो अभिभावकों की मौजूदगी में लॉटरी द्वारा चयन किया जाना चाहिए और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए। स्कूलों को केवल 25 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क लेने की अनुमति है। स्कूल अभिभावकों को प्रॉस्पेक्टस खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं।