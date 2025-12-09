Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
दिल्ली नर्सरी दाखिले की रेस : अधिक उम्र वाले बच्चे के एडमिशन के लिए विशेषज्ञों ने बताए जरूरी टिप्स

संक्षेप:

Delhi Nursery Admission : दिल्ली के निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के तहत नर्सरी, केजी व पहली कक्षा में दाखिले की दौड़ जारी है। अभिभावक बच्चों के लिए आवेदन करने में जुटे हैं। कुछ अभिभावक बच्चे की उम्र अधिक होने के चलते नर्सरी कक्षा में दाखिला के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।   

Dec 09, 2025 05:47 am IST
Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में 1700 से अधिक निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के तहत नर्सरी, केजी व पहली कक्षा में दाखिले की दौड़ जारी है। अभिभावक बच्चों के लिए आवेदन करने में जुटे हैं। कुछ अभिभावक बच्चे की उम्र अधिक होने के चलते नर्सरी कक्षा में दाखिला के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। खासकर एनसीआर के अभिभावक इसे लेकर पसोपेश में हैं।

अभिभावकों का कहना है कि उम्र सीमा हर वर्ष एक बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में नर्सरी कक्षा दाखिला विशेषज्ञों ने बताया कि अभिभावकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि अभिभावक आवेदन करने से पहले स्कूल से घर की दूरी को प्राथमिकता दें, क्योंकि यह कई स्कूलों में अहम अंक दिलाता है। एनसीआर में रहने वाले परिवार चाहें तो वहां के स्कूलों में भी आवेदन कर सकते हैं। इससे बच्चे का एक वर्ष खराब होने से बच सकता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि जरूरत पड़ने पर अभिभावक स्कूल के प्रधानाचार्य से विशेष अनुरोध भी कर सकते हैं, जहां उम्र सीमा में मामूली छूट की संभावना रहती है।

देरी कर रहे स्कूलों पर शिक्षा विभाग की पैनी नजर

इसके अलावा कई स्कूलों ने अब तक दाखिला मापदंड जारी नहीं किए हैं। इससे कई जिलों के अभिभावकों को अभी और इंतजार करना पड़ रहा है। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राजधानी के कुल 1756 निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में से 1537 स्कूलों ने अपने-दाखिला मापदंड अपलोड किए हैं, जबकि 219 स्कूलों ने अभी तक मापदंड जारी नहीं किए हैं। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जो स्कूल समय पर अपने मापदंड अपलोड नहीं कर रहे हैं, उन पर विभाग की नजर है। अगर इसी तरह देरी होती रही तो स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी।

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
