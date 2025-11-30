दिल्ली में इस बार नवंबर की रातें 5 सालों में सबसे ठंडी, IMD ने बताया किन कारणों से बढ़ी सर्दी

संक्षेप: राजधानी दिल्ली में इस बार ठंड समय से पहले आ गई। पांच सालों में इस बार नवंबर की रातें सबसे सर्द रहीं। इस दौरान न्यूनतम औसत तापमान सामान्य से लगभग ढाई डिग्री सेल्सिय कम रहा।

राजधानी दिल्ली में इस बार ठंड समय से पहले आ गई। पांच सालों में इस बार नवंबर की रातें सबसे सर्द रहीं। इस दौरान न्यूनतम औसत तापमान सामान्य से लगभग ढाई डिग्री सेल्सिय कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार, इससे पहले वर्ष 2020 में नवंबर की रातें इससे ज्यादा ठंडी थीं, तब औसत न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री दर्ज किया गया था।

सफदरजंग मौसम केंद्र में इस बार 29 नवंबर तक औसत न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री रहा, यह आमतौर पर 13 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस बार पश्चिमी विक्षोभ के चलते उच्च हिमालयी क्षेत्रों में समय से पहले अच्छी बर्फबारी हुई। दिल्ली की ओर आने वाली हवा की दिशा भी उत्तर पश्चिमी या उत्तरी रही और दिल्ली में आसमान पूरी तरह साफ है। इन कारणों से रात के तापमान में गिरावट आई है। इस बीच, शनिवार को न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने रविवार को दिल्ली में कोहरे का पूर्वानुमान जताया है।

भाषा के मुताबिक, मौसम विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों पर गौर करें तो नवंबर 2024 में औसत न्यूनतम तापमान 14.7 डिग्री सेल्सियस था, जबकि 2023 में यह 12 डिग्री, 2022 में 12.3 डिग्री और 2021 में 11.9 डिग्री था। इस बीच, दिन का अधिकतम तापमान भी पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा।

इस नवंबर में औसत अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 29.4 डिग्री सेल्सियस था। न्यूनतम अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे दिन में ठंडक महसूस हुई।

इस साल नवंबर पूरी तरह शुष्क रहा और दिल्ली में एक बार भी बारिश दर्ज नहीं की गई, जो पिछले वर्ष की तरह ही मॉनसून के बाद के मौसम में जारी सूखे रुझान को दर्शाता है।इसके विपरीत, नवंबर 2023 में दो दिन बारिश हुई थी।

आंकड़ों के अनुसार, इस महीने शहर का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि 2024 में यह 9.5 डिग्री और 2023 में 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

हवा तेज होने से प्रदूषण के स्तर में सुधार हवा की रफ्तार बढ़ने से दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में हल्का सुधार हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 305 अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को अति खराब श्रेणी में ही रखा जाता है। हालांकि, एक दिन पहले की तुलना में सूचकांक में 64 अंकों का सुधार हुआ है। दिल्ली के लोगों को इस समय भयावह प्रदूषण वाले दिनों का सामना करना पड़ रहा है।

हवा की रफ्तार कम रहने और सर्दी के चलते प्रदूषण का स्तर लगातार ज्यादा बना हुआ था। शनिवार को न्यूनतम तापमान में हल्का इजाफा दर्ज किया गया, जबकि सुबह के समय धुंध भी लगभग नहीं के बराबर थी। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, इससे पहले 05 नवंबर को इससे ज्यादा साफ हवा रही थी।

एक सप्ताह तक बारिश के आसार नहीं : इस समय प्रदूषण की जो स्थिति बनी हुई है वह बहुत तेज हवा चलने या फिर बारिश से ही पूरी तरह साफ हो सकती है।