गृह- वित्त मंत्रालय के पास नॉर्थ ब्लॉक में लगी आग, आसमान में उठा काले धुएं का गुबार
फायर सर्विस ने बताया कि सोमवार सुबह उन्हें नॉर्छ ब्लॉक में एक इमारत के पीछे से काला धुआं उठने की खबर मिली, जिसके बाद दलकल की 6 गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया।
रमेश त्रिपाठी, नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के सबसे सुरक्षित और अति-संवेदनशील माने जाने वाले रायसीना हिल इलाके में सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब नॉर्थ ब्लॉक परिसर से काला धुआं उठता देखा गया। दिल्ली फायर सर्विस को सुबह करीब 11:10 बजे नॉर्थ ब्लॉक के अंदर से धुआं निकलने की पहली कॉल मिली। सूचना मिलते ही प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया और तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल की 6 गाड़ियों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया।
दमकल विभाग के अनुसार, कॉल में नॉर्थ ब्लॉक परिसर के अंदर से भारी धुआं उठने की बात कही गई थी। चश्मदीदों के मुताबिक, नॉर्थ ब्लॉक के ठीक पीछे से आसमान में काले धुएं का गुबार उठl सुरक्षा के लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि इसी इमारत में मंत्रालय के सबसे मुख्य सरकारी कार्यालय स्थित हैं।
मिलिंद देवड़ा ने किया पोस्ट
इस घटना की खबर सबसे पहले सांसद मिलिंद देवड़ा के जरिए सामने आई। वे सुबह संसद की तरफ जा रहे थे, तभी उन्होंने नॉर्थ ब्लॉक के पीछे से भारी धुएं को उठते देखा। उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी तस्वीरें साझा करते हुए वहां मौजूद लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई।
सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की 6 गाड़ियां और फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की गई।। हाई-सिक्योरिटी जोन होने के कारण सुरक्षा एजेंसियां ने भी जांच शुरू कर दी। दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि आग बुझा दी गई है। अंदर कुछ तोड़-फोड़ का काम चल रहा था। आग छोटी थी, कोई हताहत नहीं हुआ।
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अदिति शर्मा
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