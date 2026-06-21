दिल्ली-नोएडा से जेवर एयरपोर्ट तक दिक्कत और बढ़ेगी, इन जगहों पर जाम बड़ी समस्या
आने वाले महीनों में दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट पहुंचना आसान नहीं होने वाला है। कुल 70 किलोमीटर की दूरी में 25 से 28 किलोमीटर का सफर जाम से जूझकर ही पूरा होगा।
दिल्ली-नोएडा से जेवर पहुंचना आसान नहीं है। नोएडा एयरपोर्ट तक करीब 70 किलोमीटर के सफर में 25 से 28 किलोमीटर का रास्ता जाम में फंसकर पहुंचना होगा। ऐसे हालात अगले डेढ़ से लेकर पांच-सात साल तक रहेंगे।
जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है। जुलाई से यहां पर अधिक संख्या में फ्लाइटें मिलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसे में अगले कुछ महीने में एयरपोर्ट से सफर करने वालों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। जो लोग पूर्वी दिल्ली और नोएडा से एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे, उनके सफर में जाम बड़ी मुसीबत बनकर सामने आएगा।
दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की ओर से आते समय चिल्ला बॉर्डर से नोएडा की सीमा शुरू हो जाती है। चिल्ला बॉर्डर से आकर फिल्म सिटी के सामने से, नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे। इस हिस्से में फिल्म सिटी रास्ते पर अक्सर जाम की समस्या रहती है। नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर भी सुबह-शाम वाहन रेंग-रेंग कर चलते हैं।
नोएडा के सेक्टर-14ए या चिल्ला बॉर्डर से जेवर एयरपोर्ट तक की दूरी करीब 70 किलोमीटर है। अगर आप गाड़ी से सुबह या शाम के समय इस हिस्से में एयरपोर्ट तक जाएंगे तो करीब दो से ढाई घंटे का समय लगना तय है। इसकी वजह यह है कि चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर तक पहुंचने में ही 30 मिनट का समय लगेगा।
चिल्ला बॉर्डर से दिल्ली एयरपोर्ट की दूरी कम
नोएडा के सेक्टर-14ए या चिल्ला बॉर्डर से दिल्ली एयरपोर्ट की दूरी करीब 30 किलोमीटर है। डीएनडी, आश्रम, रिंग रोड, धौला कुआं होते हुए एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। सुबह-शाम करीब 30 किलोमीटर हिस्से को पार करने में करीब डेढ़ घंटे का समय लगेगा। नोएडा से मेट्रो के जरिए भी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। मेट्रो के जरिए सफर तय करने में 55 मिनट से लेकर सवा घंटे का समय लगेगा। इसके अलावा चिल्ला बॉर्डर से एयरपोर्ट तक पहुंचने में करीब दो घंटे का समय लगना तय है।
इन स्थानों पर जाम बड़ी समस्या
1. सड़क की चौड़ाई कम: चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर तक वाहनों की संख्या के मुकाबले सड़क कम चौड़ी है। इस वजह से यहां दोपहर में भी जाम की समस्या रहती है।
2. डीएनडी लूप: चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर की ओर जाते समय डीएनडी पर दिल्ली की ओर से आने वाले कुल वाहनों में से 80 प्रतिशत लूप के जरिए फिल्म सिटी रास्ते पर आकर मिलते हैं। ऐसे में चिल्ला बॉर्डर की ओर से आने वाले वाहन जाम में फंस जाते हैं।
3. फिल्म सिटी फ्लाईओवर के नीचे से आने वाला रास्ता: अट्टा अंडरपास की ओर से आकर जीआईपी मॉल के सामने से होते हुए महामाया फ्लाईओवर की ओर अधिक संख्या में वाहन जाते हैं। यहां वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की समस्या होती है।
4. महामाया फ्लाईओवर के नीचे रुक जाती है वाहनों की रफ्तार: कालिंदी कुंज की ओर से आकर नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे होते हुए नोएडा या ग्रेनो के हिस्सों में बड़ी संख्या में वाहन जाते हैं। चिल्ला बॉर्डर की ओर से आ रहे वाहन भी ग्रेनो एक्सप्रेसवे जाते हैं। जाम की समस्या रहती है।
5. नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर कट और वाहनों के अधिक दबाव से दिक्कत : महामाया फ्लाईओवर के नीचे से ग्रेनो या एयरपोर्ट की ओर जाने वाले रास्ते पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा है। बीच-बीच में कट से वाहनों के मिलने से भी जाम की समस्या होती है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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