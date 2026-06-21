Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली-नोएडा से जेवर एयरपोर्ट तक दिक्कत और बढ़ेगी, इन जगहों पर जाम बड़ी समस्या

Gaurav Kala विक्रम शर्मा, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

आने वाले महीनों में दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट पहुंचना आसान नहीं होने वाला है। कुल 70 किलोमीटर की दूरी में 25 से 28 किलोमीटर का सफर जाम से जूझकर ही पूरा होगा।

दिल्ली-नोएडा से जेवर एयरपोर्ट तक दिक्कत और बढ़ेगी, इन जगहों पर जाम बड़ी समस्या

दिल्ली-नोएडा से जेवर पहुंचना आसान नहीं है। नोएडा एयरपोर्ट तक करीब 70 किलोमीटर के सफर में 25 से 28 किलोमीटर का रास्ता जाम में फंसकर पहुंचना होगा। ऐसे हालात अगले डेढ़ से लेकर पांच-सात साल तक रहेंगे।

जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है। जुलाई से यहां पर अधिक संख्या में फ्लाइटें मिलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसे में अगले कुछ महीने में एयरपोर्ट से सफर करने वालों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। जो लोग पूर्वी दिल्ली और नोएडा से एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे, उनके सफर में जाम बड़ी मुसीबत बनकर सामने आएगा।

ये भी पढ़ें:तमाशबीन भीड़, 15 मिनट तक तड़पा पंकज; शाहदरा रेलवे स्टेशन पर सीट के लिए हुआ मर्डर

दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की ओर से आते समय चिल्ला बॉर्डर से नोएडा की सीमा शुरू हो जाती है। चिल्ला बॉर्डर से आकर फिल्म सिटी के सामने से, नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे। इस हिस्से में फिल्म सिटी रास्ते पर अक्सर जाम की समस्या रहती है। नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर भी सुबह-शाम वाहन रेंग-रेंग कर चलते हैं।

नोएडा के सेक्टर-14ए या चिल्ला बॉर्डर से जेवर एयरपोर्ट तक की दूरी करीब 70 किलोमीटर है। अगर आप गाड़ी से सुबह या शाम के समय इस हिस्से में एयरपोर्ट तक जाएंगे तो करीब दो से ढाई घंटे का समय लगना तय है। इसकी वजह यह है कि चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर तक पहुंचने में ही 30 मिनट का समय लगेगा।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में दो दिन आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अ

चिल्ला बॉर्डर से दिल्ली एयरपोर्ट की दूरी कम

नोएडा के सेक्टर-14ए या चिल्ला बॉर्डर से दिल्ली एयरपोर्ट की दूरी करीब 30 किलोमीटर है। डीएनडी, आश्रम, रिंग रोड, धौला कुआं होते हुए एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। सुबह-शाम करीब 30 किलोमीटर हिस्से को पार करने में करीब डेढ़ घंटे का समय लगेगा। नोएडा से मेट्रो के जरिए भी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। मेट्रो के जरिए सफर तय करने में 55 मिनट से लेकर सवा घंटे का समय लगेगा। इसके अलावा चिल्ला बॉर्डर से एयरपोर्ट तक पहुंचने में करीब दो घंटे का समय लगना तय है।

इन स्थानों पर जाम बड़ी समस्या

1. सड़क की चौड़ाई कम: चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर तक वाहनों की संख्या के मुकाबले सड़क कम चौड़ी है। इस वजह से यहां दोपहर में भी जाम की समस्या रहती है।

2. डीएनडी लूप: चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर की ओर जाते समय डीएनडी पर दिल्ली की ओर से आने वाले कुल वाहनों में से 80 प्रतिशत लूप के जरिए फिल्म सिटी रास्ते पर आकर मिलते हैं। ऐसे में चिल्ला बॉर्डर की ओर से आने वाले वाहन जाम में फंस जाते हैं।

3. फिल्म सिटी फ्लाईओवर के नीचे से आने वाला रास्ता: अट्टा अंडरपास की ओर से आकर जीआईपी मॉल के सामने से होते हुए महामाया फ्लाईओवर की ओर अधिक संख्या में वाहन जाते हैं। यहां वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की समस्या होती है।

4. महामाया फ्लाईओवर के नीचे रुक जाती है वाहनों की रफ्तार: कालिंदी कुंज की ओर से आकर नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे होते हुए नोएडा या ग्रेनो के हिस्सों में बड़ी संख्या में वाहन जाते हैं। चिल्ला बॉर्डर की ओर से आ रहे वाहन भी ग्रेनो एक्सप्रेसवे जाते हैं। जाम की समस्या रहती है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-NCR में इस नई इलेक्ट्रिक टैक्सी के ड्राइवरों का फूटा गुस्सा, जानिए डिटेल

5. नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर कट और वाहनों के अधिक दबाव से दिक्कत : महामाया फ्लाईओवर के नीचे से ग्रेनो या एयरपोर्ट की ओर जाने वाले रास्ते पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा है। बीच-बीच में कट से वाहनों के मिलने से भी जाम की समस्या होती है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Ncr News Jewar Airport Noida News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।