दिल्ली से नोएडा आने-जाने वालों के लिए खुशखबरी,1.84 करोड़ रुपये से लिंक रोड बनेगी एडवांस

दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली नोएडा लिंक रोड अब और सुरक्षित होगी क्योंकि PWD ने 1.84 करोड़ रुपये के बजट से क्रैश बैरियर्स को अपग्रेड करने का काम शुरू किया है, जिससे अगले 4 महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्सWed, 17 Sep 2025 08:44 AM
दिल्ली-नोएडा के बीच सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली-नोएडा लिंक रोड पर PWD जल्द ही नया काम शुरू करने जा रही है, जिसका मकसद इस रोड को और भी सुरक्षित बनाना है।

सफर होगा और भी सुरक्षित

अक्षरधाम से दिल्ली-नोएडा बॉर्डर को जोड़ने वाली इस सड़क पर अब नए क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे। ये बैरियर स्टील और कंक्रीट से बने होते हैं, जो गाड़ियों को तेज रफ्तार में भी सड़क से बाहर जाने या दूसरी लेन में जाने से रोकते हैं। फिलहाल, रोड के कई हिस्सों में ये बैरियर या तो टूटे हुए हैं या गायब हैं, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है।

1.84 करोड़ का प्रोजेक्ट, 4 महीने में होगा पूरा

इस काम के लिए सरकार ने 1.84 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। PWD के अधिकारी ने बताया कि अगले चार महीनों में इस रोड पर सिविल और इलेक्ट्रिकल काम पूरे हो जाएंगे। इस दौरान सिर्फ टूटे हुए बैरियर ही नहीं बदले जाएंगे, बल्कि कमजोर हिस्सों को भी मजबूत किया जाएगा। साथ ही, रात में बेहतर विजिबिलिटी के लिए रेट्रो-रिफ्लेक्टिव इंस्टॉलेशन भी किए जाएंगे, जिससे रात के समय भी सफर सुरक्षित हो सके।

क्यों है ये प्रोजेक्ट खास?

  • बजट: 1.84 करोड़ रुपये का निवेश
  • अवधि: 4 महीने में पूरा होगा प्रोजेक्ट
  • उद्देश्य: हादसों को कम करना और रात में दृश्यता बढ़ाना
  • खासियत: नए क्रैश बैरियर्स और रेट्रो-रिफ्लेक्टिव इंस्टॉलेशन

ट्रैफिक जाम का हो सकता है सामना

यह सड़क रोजाना हजारों गाड़ियों की आवाजाही का जरिया है, जहां गाड़ियां 70 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से चलती हैं। PWD का कहना है कि काम को टुकड़ों में किया जाएगा ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी न हो, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए ट्रैफिक की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है। यह बदलाव दिल्ली और नोएडा के बीच सफर को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.