कालिंदी कुंज बॉर्डर पर टोल बना जी का जंजाल, रेंगती गाड़ियां और बढ़ता प्रदूषण बना बड़ी मुसीबत

संक्षेप: दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाले कालिंदी कुंज बॉर्डर पर एमसीडी टोल वसूली और आरएफआईडी सिस्टम की खामियों के कारण रोजाना घंटों लंबा जाम लग रहा है, जिससे यात्रियों की परेशानी और प्रदूषण दोनों बढ़ रहे हैं।

दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाले कालिंदी कुंज पुल पर यमुना नदी के ऊपर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। ये कतारें आधी किलोमीटर तक फैल जाती हैं और गाड़ियां रेंगती हुई आगे बढ़ती हैं। राजधानी के सबसे व्यस्त एंट्री पॉइंट्स पर यह रोज की समस्या है। करोड़ों रुपये खर्च करके हाई-टेक सिस्टम लगाने के बावजूद एमसीडी का टोल कलेक्शन ट्रैफिक जाम का मुख्य कारण बना हुआ है। इससे यात्रियों को परेशानी होती है और दिल्ली का प्रदूषण भी बढ़ता है।

आरएफआईडी सिस्टम लगा, लेकिन फायदा कम यहां आरएफआईडी सिस्टम लगाया गया था ताकि डिजिटल तरीके से टोल कट जाए और गाड़ियां बिना रुके निकल सकें। लेकिन हकीकत में यह सिस्टम पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। कम बैलेंस वाले वाहन, लेन उल्लंघन, टोल चोरी पकड़ने की कोशिशें और मैनुअल चेकिंग के कारण ट्रैफिक रुक जाता है। कालिंदी कुंज के अलावा गाजीपुर, टिकरी, राजोकरी और सिरहौल जैसे बॉर्डर पर भी यही हाल है। लाखों गाड़ियां रोज फंसती हैं, जिससे धुआं निकलता रहता है और हवा खराब होती है।

यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं यात्रियों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है और जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ती है। गुरुग्राम से दिल्ली आने वाले यश बेदी कहते हैं, "पीक ऑवर्स में टोल से एक किलोमीटर पहले जाम शुरू हो जाता है। रोज 30-40 मिनट अतिरिक्त रखने पड़ते हैं। यह मानसिक थकान पैदा करता है।" ओखला के निखिल शर्मा ने कालिंदी कुंज ब्रिज छोड़ दिया और लंबा रास्ता अपनाया। यूआरजेए के अध्यक्ष अतुल गोयल कहते हैं, "आरएफआईडी जितना प्रभावी होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। छोटी सी समस्या से सब रुक जाता है।"

समस्या की जड़ें पुरानी हैं यह समस्या 2000 से शुरू हुई जब कमर्शियल वाहनों से टोल वसूली शुरू हुई। 2015 में प्रदूषण के कारण पर्यावरण कमीशन चार्ज जोड़ा गया। आरएफआईडी 2018-19 में लागू हुआ, लेकिन कई जगहों पर अभी भी पुराने तरीके से काम हो रहा है। एमसीडी के लिए टोल से सालाना करीब 900 करोड़ रुपये की कमाई होती है। इसे हटाने के लिए विकल्प चाहिए। पूर्व स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन जगदीश मामगैन कहते हैं, "टोल कलेक्शन रहेगा तो जाम रहेगा। राजस्व के चक्कर में गाड़ियां रोकी जाती हैं।"