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काम की बात: कांवड़ यात्रा और सावन शिवरात्रि पर दिल्ली-NCR में आज मिल सकता है महाजाम, कहां-कहां दिक्कत

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली-एनसीआर में सफर करने वालों को आज कई रास्तों पर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भीड़भाड़ और परेशानी से बचना चाहते हैं तो पढ़ें यह खबर।

Gurugram traffic jam due to dak kanwar
गुरुग्राम में डाक कांवड़ के चलते सड़क पर लगा भारी ट्रैफिक जाम।

आज सावन की शिवरात्रि के मौके पर भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में भक्तों का बड़ा हुजूम उमड़ेगा। इसके चलते दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर लोगों को कई जगहों पर ट्रैफिक जाम या डायवर्जन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आज कांवड़ यात्रा का समापन होने के चलते सभी कांवड़िये और डाक कांवड़ भी जल्द से जल्द अपने गंतव्य की ओर निकलने का प्रयास करेंगे।

दिल्ली में इन मंदिर के आसपास मिल सकता है जाम

हरिद्वार और अन्य स्थानों से गंगाजल लेकर कांवड़िये दिल्ली पहुंच रहे हैं। मंगलवार को शिवभक्त जलाभिषेक कर अपनी कांवड़ यात्रा पूरी करेंगे। इस दौरान जगह-जगह भंडारे और धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। शिवरात्रि पर मंदिरों में सुबह रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र जाप, कीर्तन और महाआरती का आयोजन किया जाएगा। शिवरात्रि पर जलाभिषेक और महाशृंगार का विशेष आयोजन किया जाएगा। प्राचीन श्री गौरी शंकर मंदिर, शिव मंदिर गुफा वाला, कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन शिव मंदिर में श्रद्धालुओं को परेशानी न हो इसके लिए मंदिरों में अतिरिक्त सेवादारों की तैनाती की है। गौरी शंकर मंदिर के महामंत्री सुभाष गोयल ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए मंदिर मंगलवार तड़के 2 बजे से ही खुल जाएगा।

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद के बीच यात्रा करने वाले वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे पीक आवर्स के दौरान कालिंदी कुंज जंक्शन से गुजरने से बचें।

•अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें।

•कांवड़ यात्रा के दौरान कालिंदी कुंज से अनावश्यक यात्रा करने से बचें।

•सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करने और गलत दिशा में गाड़ी चलाने से बचें।

•धीरे गाड़ी चलाएं और लेन के नियमों का पालन करें।

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गाजियाबाद में दूधेश्वरनाथ मंदिर में आज श्रद्धालु उमड़ेंगे

गाजियाबाद में भी मंगलवार को शिवरात्रि के अवसर पर दूधेश्वरनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के जलाभिषेक के लिए पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए पुलिस ने मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में भी यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारी तेज कर दी है। हापुड़ तिराहे पर बैरिकेडिंग कर वाहनों के आवागमन को नियंत्रित किया गया है।

कांवड़ियों की संख्या देखकर रास्ते खुलेंगे

एडीसीपी ट्रैफिक वरुण कुमार सिंह ने बताया कि कांवड़ियों की संख्या बढ़ने के कारण दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर 11 अगस्त तक आम वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। एडीसीपी ट्रैफिक के मुताबिक रास्ते कब खोले जाएंगे, यह कांवड़ियों की संख्या और उनकी सुरक्षित आवाजाही पर निर्भर करेगा। भीड़ कम होने के बाद ही सामान्य वाहनों के लिए मार्ग खोलने का निर्णय लिया जाएगा।

नोएडा में ट्रैफिक संभालने को 2500 पुलिसकर्मी तैनात

नोएडा में सावन शिवरात्रि पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए करीब 2500 पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। प्रमुख मंदिरों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल रहेगा, जबकि कांवड़ियों की आवाजाही वाले मार्गों पर लगातार निगरानी की जाएगी। अपर पुलिस आयुक्त राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि भीड़ नियंत्रण और किसी भी अव्यवस्था को रोकना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। गाजियाबाद के लाल कुआं से दादरी तक जीटी रोड पर यातायात को एकतरफा व्यवस्था के तहत संचालित किया जा रहा है। सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह शिवभक्तों के लिए सुरक्षित रखा गया है।डीएम मेधा रूपम और पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने सोमवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की समीक्षा की।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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