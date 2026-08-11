दिल्ली-एनसीआर में सफर करने वालों को आज कई रास्तों पर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भीड़भाड़ और परेशानी से बचना चाहते हैं तो पढ़ें यह खबर।

आज सावन की शिवरात्रि के मौके पर भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में भक्तों का बड़ा हुजूम उमड़ेगा। इसके चलते दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर लोगों को कई जगहों पर ट्रैफिक जाम या डायवर्जन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आज कांवड़ यात्रा का समापन होने के चलते सभी कांवड़िये और डाक कांवड़ भी जल्द से जल्द अपने गंतव्य की ओर निकलने का प्रयास करेंगे।

दिल्ली में इन मंदिर के आसपास मिल सकता है जाम हरिद्वार और अन्य स्थानों से गंगाजल लेकर कांवड़िये दिल्ली पहुंच रहे हैं। मंगलवार को शिवभक्त जलाभिषेक कर अपनी कांवड़ यात्रा पूरी करेंगे। इस दौरान जगह-जगह भंडारे और धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। शिवरात्रि पर मंदिरों में सुबह रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र जाप, कीर्तन और महाआरती का आयोजन किया जाएगा। शिवरात्रि पर जलाभिषेक और महाशृंगार का विशेष आयोजन किया जाएगा। प्राचीन श्री गौरी शंकर मंदिर, शिव मंदिर गुफा वाला, कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन शिव मंदिर में श्रद्धालुओं को परेशानी न हो इसके लिए मंदिरों में अतिरिक्त सेवादारों की तैनाती की है। गौरी शंकर मंदिर के महामंत्री सुभाष गोयल ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए मंदिर मंगलवार तड़के 2 बजे से ही खुल जाएगा।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद के बीच यात्रा करने वाले वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे पीक आवर्स के दौरान कालिंदी कुंज जंक्शन से गुजरने से बचें।

•अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें।

•कांवड़ यात्रा के दौरान कालिंदी कुंज से अनावश्यक यात्रा करने से बचें।

•सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करने और गलत दिशा में गाड़ी चलाने से बचें।

•धीरे गाड़ी चलाएं और लेन के नियमों का पालन करें।

गाजियाबाद में दूधेश्वरनाथ मंदिर में आज श्रद्धालु उमड़ेंगे गाजियाबाद में भी मंगलवार को शिवरात्रि के अवसर पर दूधेश्वरनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के जलाभिषेक के लिए पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए पुलिस ने मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में भी यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारी तेज कर दी है। हापुड़ तिराहे पर बैरिकेडिंग कर वाहनों के आवागमन को नियंत्रित किया गया है।

कांवड़ियों की संख्या देखकर रास्ते खुलेंगे एडीसीपी ट्रैफिक वरुण कुमार सिंह ने बताया कि कांवड़ियों की संख्या बढ़ने के कारण दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर 11 अगस्त तक आम वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। एडीसीपी ट्रैफिक के मुताबिक रास्ते कब खोले जाएंगे, यह कांवड़ियों की संख्या और उनकी सुरक्षित आवाजाही पर निर्भर करेगा। भीड़ कम होने के बाद ही सामान्य वाहनों के लिए मार्ग खोलने का निर्णय लिया जाएगा।