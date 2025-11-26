दिल्ली में गद्दों के नीचे दबने से 2 साल के बच्चे की मौत, टेम्पो में खेल रहा था
दिल्ली के निहाल विहार इलाके में गद्दे बेचने का काम करने वाले एक व्यक्ति के दो साल के बेटे की टेम्पो में रखे गद्दों के नीचे दबने से दुखद मौत हो गई, जब वह खेलते हुए गद्दों के ढेर के नीचे सो गया और परिजनों को पता नहीं चला।
राजधानी दिल्ली के निहाल विहार इलाके में सोमवार दोपहर को गद्दों के नीचे दबने से दो साल के बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान दो साल के देवराज के तौर पर हुई है।
पंकज कुमार परिवार के साथ निलोठी गांव में रहते हैं। पंकज का खराब रजाई गद्दों की बिक्री का काम है। सोमवार को घर के बाहर टेम्पो खड़ा था और इसमें कुछ गद्दे रखे हुए थे। इसी दौरान देवराज अपने पांच साल के भाई और पड़ोस के बच्चे के साथ टेम्पो में खेल रहा था। वह खेलते-खेलते टेम्पो में सो गया और दोनों बच्चे वहां से चले गये। इस बीच परिजनों ने बच्चे का ध्यान नहीं दिया और गद्दे आदि टेम्पो में रखना जारी रखा। इसकी वजह से बच्चे की गद्दों के नीचे दबने से मौत हो गई।
करीब एक घंटे बाद परिजनों ने बच्चे की तलाशी शुरू की तब बच्चों ने बताया कि वह टेम्पो में सो रहा था। परिजन आनन फानन में बच्चे को अस्पताल ले गये जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।