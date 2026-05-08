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बस खराब होने पर देर से पहुंची बारात, ट्रांसपोर्ट कंपनी को तगड़ा सबक; लगा जुर्माना

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, निखिल पाठक, नई दिल्ली
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दिल्ली की उपभोक्ता अदालत ने शादी की बस देर से आने और खराब होने पर ट्रांसपोर्ट कंपनी को दोषी माना है। कंपनी को 14 हजार रिफंड और 50,000 मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।

बस खराब होने पर देर से पहुंची बारात, ट्रांसपोर्ट कंपनी को तगड़ा सबक; लगा जुर्माना

दिल्ली की मध्य जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शादी में बारात ले जाने वाली बस के देर से पहुंचने और बीच रास्ते खराब होने के मामले में ट्रांसपोर्ट कंपनी को लापरवाही का दोषी ठहराते हुए रकम लौटाने और मुआवजा देने का आदेश दिया है।

14 हजार रुपये ब्याज के साथ लौटाने के आदेश

आयोग अध्यक्ष दिव्य ज्योति जयपुरियार और सदस्य डॉ. रश्मि बंसल की पीठ ने कैप्रिकॉर्न ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को 14 हजार रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए और मानसिक पीड़ा, असुविधा व उत्पीड़न के लिए 50 हजार रुपये का मुआवजा भी दे।

दिल्ली से यूपी के बुलंदशहर तक की थी बुकिंग

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि 30 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो कुल राशि पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज लागू होगा। मामले के मुताबिक, शिकायतकर्ता मंगोलपुरी निवासी कपिल कुमार ने अक्तूबर 2022 में अपनी शादी में बारात को दिल्ली से उत्तर प्रदेश स्थित बुलंदशहर ले जाने के लिए बस बुक की थी।

रास्ते में बस हुई खराब, रात तीन बजे पहुंची बारात

बारात को आठ दिसंबर 2022 को समय पर पहुंचना था, लेकिन बस पहले तो देरी से आई। फिर जेवर के पास रास्ते में बस खराब होने से बारात करीब 58 किलोमीटर पहले ही फंस गई। अंततः रात करीब तीन बजे बारात गंतव्य पर पहुंच सकी, लेकिन जब तक शादी की रस्में तय समय से काफी आगे बढ़ चुकी थीं।

वैकल्पिक बसों की करनी पड़ी व्यवस्था

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे रात में ही अतिरिक्त रकम चुकाकर वैकल्पिक बसों की व्यवस्था करनी पड़ी और अगली सुबह वापस लौटना पड़ा।

ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बनाया यह बहाना

वहीं, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने तर्क दिया कि पूरी रकम का भुगतान नहीं हुआ था। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने यह भी कहा कि देरी की वजह बारातियों का देर से आना और सड़क का खराब होना भी था।

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आंशिक भुगतान का हवाला देकर जिम्मेदारी से बच नहीं सकते

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि एक बार सेवा कंपनी ने भुगतान स्वीकार कर लिया तो वह आंशिक भुगतान का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता।

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शादी में देर से पहुंचने से शर्मिंदगी और मानसिक पीड़ा

साथ ही, यह भी स्पष्ट किया कि शादी जैसे समयबद्ध आयोजनों में देरी से पहुंचना दोनों परिवारों के लिए असुविधा, शर्मिंदगी और मानसिक पीड़ा का कारण बनता है। हालांकि, आयोग ने यह भी माना कि शिकायतकर्ता वैकल्पिक परिवहन पर खर्च के पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सका और बस की खराब हालत या ड्राइवर के नशे में होने के आरोप भी साबित नहीं हुए।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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