दिल्ली में और बेहतर होंगी स्वास्थ्य सेवाएं, अगले साल 2 नए अस्पताल खुलेंगे, बढ़ेंगे 1800 बेड
दिल्ली सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर करने पर काम कर रही है। नए साल में सिरसपुर और हस्तसाल में दो बड़े अस्पताल खुल जाएंगे। सरकार दिसंबर में 40 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू करने की भी तैयारी में है।
दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर होंगी और मरीजों को अस्पतालों में बेड मिलने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार नए साल में सिरसपुर और हस्तसाल में 1815 बेड की क्षमता वाले दो बड़े अस्पताल शुरू करने की तैयारी कर रही है। वहीं, दिसंबर में 40 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी खोलने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पतालों के निर्माण, चिकित्सा उपकरणों की खरीद और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
सिरसपुर में 1164 बेड का अस्पताल बनकर तैयार
मुख्यमंत्री ने बताया कि सिरसपुर में 1164 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है। यहां चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया चल रही है और इसे जनवरी के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं, हस्तसाल में 651 बेड के अस्पताल का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। दोनों अस्पताल अगले वर्ष शुरू किए जाएंगे। इनके शुरू हो जाने से आसपास की बड़ी आबादी को इलाज की बेहतर सुविधा मिलेगी और मौजूदा सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम करने में मदद मिलेगी।
2028 तक बनकर तैयार होंगे दो और अस्पताल
दिल्ली सरकार मादीपुर और ज्वालापुरी में भी 691-691 बेड के अस्पताल बनवा रही है। दोनों परियोजनाओं को वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। मादीपुर अस्पताल पर 466.50 करोड़ रुपये और ज्वालापुरी अस्पताल पर 484.04 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दोनों अस्पतालों के बनने से राजधानी की सरकारी स्वास्थ्य सेवा में 1382 बेड और बढ़ जाएंगे।
जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि मौजूदा अस्पतालों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। रोहिणी के बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में 463 बेड का मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य ब्लॉक बनाया जा रहा है। इसका ओपीडी ब्लॉक उद्घाटन के लिए तैयार है। राव तुला राम मेमोरियल अस्पताल में 270 बेड और खिचड़ीपुर के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में 460 बेड का मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य ब्लॉक लगभग पूरा हो चुका है। इन्हें जल्द शुरू करने की तैयारी है।
अगले महीने शुरू होंगे 40 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर
दिल्ली सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कुल 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर विकसित किए जा रहे हैं। इनमें से 415 केंद्रों पर सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। अगले महीने 40 और केंद्र शुरू करने का लक्ष्य है। ये केंद्र भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 102वीं जयंती पर खोले जाने प्रस्तावित हैं। इसके अलावा अधिक मरीजों वाले आरोग्य मंदिरों में दो पारियों में सेवाएं शुरू करने की योजना है। इससे स्थानीय स्तर पर ज्यादा लोगों को इलाज मिल सकेगा।
एलएनजेपी और जीटीबी अस्पताल का भी होगा विस्तार
लोकनायक अस्पताल और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज परिसर के एकीकृत पुनर्विकास की योजना पर भी काम चल रहा है। इसके लिए योजना और निर्माण सहित करीब 30 महीने की अवधि निर्धारित की गई है। यमुनापार में जीटीबी अस्पताल, राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और आईएचबीएएस को साझा संस्थागत ढांचे के तहत विकसित करने की प्रक्रिया जारी है। इसका मकसद विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं और अस्पतालों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाना है।
इन अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज का प्लान
वहीं, द्वारका के इंदिरा गांधी अस्पताल और गुरु गोबिंद सिंह सरकारी अस्पताल में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना है। दोनों कॉलेजों में 150-150 एमबीबीएस सीटें प्रस्तावित हैं। बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या 125 से बढ़ाकर 200 और मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान में 50 से बढ़ाकर 70 करने की प्रक्रिया चल रही है।
दो साल में 4 अस्पताल हो जाएंगे तैयार
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में अगले दो साल में चार अस्पताल बनकर तैयार हो जाएंगे। इनमें दो अस्पताल अगले साल के शुरूआत में ही जनता को समर्पित कर दिए जाएंगे, जबकि दो अन्य अस्पताल 2028 में शुरू हो जाएंगे। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने पर निरंतर काम किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक मरीज को सुलभ और बेहतर इलाज मिल सके।
परियोजनाओं की हो रही निगरानी
वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि अस्पतालों के बुनियादी ढांचे, चिकित्सा उपकरणों और मानव संसाधन को मजबूत करने पर एक साथ काम किया जा रहा है। सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी हो रही है। संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर निर्माण और उपकरणों की खरीद सहित जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। नए अस्पतालों के निर्माण और मौजूदा अस्पतालों के विस्तार के साथ यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि मरीजों को बेहतर उपचार सुविधाएं मिलें तथा चिकित्सा सेवाओं में किसी प्रकार की कमी न रहे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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