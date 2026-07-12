दिल्ली में जलभराव में डूबे 2 और मासूम, तीन दिन पहले भी हुई थी एक बच्चे की मौत
दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र के जिंदपुर स्थित उत्तराखंड एन्क्लेव में जलभराव वाले गहरे गड्ढे में डूबने से दो मासूमों की मौत हो गई। बताया जाता है कि दोनों दोस्तों के साथ खेल रहे थे तभी पैर फिसल जाने के कारण गहरे गड्ढे में चले गए।
दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले जिंदपुर स्थित उत्तराखंड एन्क्लेव में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। उत्तराखंड एन्क्लेव इलाके के एक खेत में बने गहरे गड्ढे में जलभराव के कारण दो मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान लगभग 8 वर्षीय आयुष और 9 वर्षीय नितीश के रूप में हुई है। अभी तीन दिन पहले ही एक 7 साल के बच्चे की बारिश के कारण हुए जलभराव में डूब कर मौत हो गई थी।
दोनों बच्चे चंद मिनटों में डूबे
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आयुष और नितीश अपने अन्य दोस्तों के साथ उत्तराखंड एन्क्लेव के पास एक खेत के आस-पास खेल रहे थे। इसी दौरान अचानक दोनों बच्चों का पैर फिसल गया और वे खेत में बने एक बेहद गहरे गड्ढे में जा गिरे। हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण उस गड्ढे में भारी मात्रा में पानी जमा हो रखा था। गड्ढा गहरा होने और पानी लबालब भरे होने के कारण दोनों बच्चे चंद मिनटों में ही डूबने लगे।
एक युवक ने लगाई छलांग और बाहर निकाला
दोनों बच्चों को डूबता देख उनके साथ खेल रहे एक तीसरे बच्चे ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बच्चे की चीख-पुकार सुनकर आस-पास के स्थानीय लोग तुरंत मौके पर इकट्ठा हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहां मौजूद एक स्थानीय युवक ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए तुरंत उस गहरे गड्ढे में छलांग लगा दी। युवक ने भारी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को पानी के अंदर से बाहर निकाला।
बचाने की कोशिश नाकाम
गड्ढे से बाहर निकाले जाने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों बच्चों को तुरंत नजदीकी नरेला स्थित राजा हरिश्चंद्र अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चों को बचाने का हरसंभव प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान डॉक्टरों ने दोनों मासूमों को मृत घोषित कर दिया। जैसे ही डॉक्टरों ने बच्चों की मौत की पुष्टि की, अस्पताल परिसर में चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है।
3 दिन पहले भी एक बच्चे की डूबकर हुई थी मौत
बीते गुरुवार को दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में स्थित एक खाली प्लॉट में भरे बारिश के पानी में डूबने से एक 7 साल के रेहान की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार, संजय कॉलोनी का तीसरी कक्षा का छात्र रेहान सुबह करीब 8.30 बजे अपने 5 साल के भाई के साथ शौच के लिए घर से निकला था। इसी दौरान वह प्लॉट में भरे पानी में डूब गया। बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण प्लाट में पानी जमा हो गया था।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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