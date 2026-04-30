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दिल्ली में आदिवासी लड़की को बंधक बनाकर 17 साल से शोषण, कई बार रेप; गर्भपात भी कराया

Apr 30, 2026 05:50 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। झारखंड की एक आदिवासी युवती को 17 साल तक एक कोठी में बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया। इस दौरान पीड़िता न केवल शारीरिक शोषण और तीन बार रेप का शिकार हुई, बल्कि उसे जबरन गर्भपात के दौर से भी गुजरना पड़ा।

दिल्ली में आदिवासी लड़की को बंधक बनाकर 17 साल से शोषण, कई बार रेप; गर्भपात भी कराया

दिल्ली के कोहाट एन्क्लेव इलाके में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। झारखंड की एक आदिवासी युवती को 17 साल तक एक कोठी में बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया। इस दौरान पीड़िता न केवल शारीरिक शोषण और तीन बार रेप का शिकार हुई, बल्कि उसे जबरन गर्भपात के दौर से भी गुजरना पड़ा।

32 साल की आदिवासी पीड़िता की शिकायत पर सुभाष प्लेस थाना पुलिस ने दुष्कर्म व अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता जब 15 साल की थी, तब उसके पड़ोसी गांव का जेटा मुंडा उसे काम दिलाने के बहाने दिल्ली लाया था। उसने किशोरी को कोहाट एन्क्लेव स्थित एक कारोबारी के घर घरेलू काम के लिए छोड़ दिया।

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मोबाइल नंबर वाला कागज जला दिया

परिजनों से संपर्क काटने के लिए कारोबारी के परिवार ने पीड़िता का मोबाइल नंबर वाला कागज फाड़कर जला दिया। इस लंबी अवधि के दौरान पीड़िता के पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन उसे घर जाने की अनुमति नहीं मिली। विरोध करने पर उसे पीटा जाता था। पीड़िता के अनुसार, कारोबारी की बेटी की शादी में आए हलवाई ने उससे रेप किया। गर्भवती होने पर बेटी व बहू ने गर्भपात करा दिया। बाद में पड़ोसी नौकर ने भी रेप किया, जिसे सीसीटीवी में देखने के बावजूद मामला दबा दिया गया।

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एनजीओ की मदद से पीड़िता को मिली आजादी

पिछले साल नवंबर में पीड़िता के भाई-बहन एक एनजीओ की मदद से उस कोठी तक पहुंचे, लेकिन कारोबारी ने महज 15 हजार रुपये देकर उन्हें भगा दिया। हार न मानते हुए परिजन 9 अप्रैल को दोबारा वहां पहुंचे और जिद पर अड़ गए। दबाव में आकर कारोबारी ने पीड़िता को मुक्त किया और 17 साल की मजदूरी के रूप में 1.70 लाख रुपये थमा दिए। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से संपर्क कर अपनी आपबीती सुनाई।

रिपोर्टः हेमंत कुमार पांडेय

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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