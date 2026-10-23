दिल्ली में बड़ा हादसा; सेप्टिक टैंक की जहरीली गैस की चपेट में आने से एक की मौत, 3 जख्मी
दिल्ली के छावला में निर्माणाधीन घर के सेप्टिक टैंक की शटरिंग हटाते समय जहरीली गैस से मदन पंडित की मौत हो गई। उन्होंने तीन लोगों को बचा लिया, जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दिल्ली के छावला इलाके में एक निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक का शटर हटाते समय जहरीली गैस की चपेट में आने से ठेकेदार की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कुतुब विहार में हुई इस दुर्घटना के बाद पुलिस ने अस्पताल से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पत्नी ने इसे प्रशासन की लापरवाही बताया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
सेप्टिक टैंक का शटर हटाने के दौरान हादसा
दिल्ली पुलिस ने बताया कि कुतुब विहार की 21 अक्टूबर की इस घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति की पहचान स्थानीय निवासी मदन पंडित के रूप में हुई है। उसे अस्पताल लाने पर मृत घोषित कर दिया गया। घटना में 3 अन्य विनोद (22), चंद्रशेखर (35) और सुरेंद्र सिंह (42) गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मदन पंडित की पत्नी पूजा ने बताया कि उनके पति निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक का शटर हटाने गए थे। शटर हटाने के दौरान ही हादसा हुआ।
भवन ठेकेदार के रूप में कर रहे काम
पूजा ने कहा कि वह करीब 14 साल से भवन निर्माण ठेकेदार के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने 3 लोगों को बचाया, लेकिन फिर खुद बाहर नहीं निकल पाए। यह प्रशासन की घोर लापरवाही है। दिल्ली पुलिस को अस्पताल से इस घटना की सूचना मिली। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक टीम अस्पताल पहुंची और पंडित की चिकित्सा-कानूनी रिपोर्ट (एमएलआर) प्राप्त की।
इन धाराओं में केस, जांच कर रही पुलिस
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दैनिक डायरी प्रविष्टियों, चिकित्सा-कानूनी रिपोर्टों और घटनास्थल के निरीक्षण के आधार पर, छावला थाने में बीएनएस की धाराओं-290 (भवन गिराने, मरम्मत करने या निर्माण करने के संबंध में लापरवाही) और 106(1) (लापरवाही से मृत्यु का कारण बनना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने राव तुला राम मेमोरियल अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पूर्व में भी हो चुके हैं ऐसे हादसे
राष्ट्रीय राजधानी में पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। इसी साल 27 जून को मुंडका औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्टरी के सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन श्रमिकों की मौत हो गई थी। पुलिस ने फैक्टरी मालिक और ठेकेदार समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। इसी साल 24 मई को पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस से एक श्रमिक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया था।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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