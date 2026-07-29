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मुंह पर धुआं उड़ाने से रोका तो रेता गला, सनकी कातिल को उम्रकैद; क्या दलीलें?

By Krishna Bihari Singh
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दिल्ली द्वारका अदालत ने सिगरेट के धुएं का विरोध करने पर महिला की चाकू से गला रेतकर हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत में कैसे चलीं दलीलें…

Court
दिल्ली की अदालत ने सिगरेट के धुएं का विरोध करने पर महिला की गला रेतकर हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

निखिल पाठक, नई दिल्ली

दिल्ली की द्वारका जिला अदालत ने साल 2021 में एक महिला की चाकू से गला रेतकर निर्मम हत्या करने के मामले में दोषी दलीप कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज गुप्ता की अदालत ने आरोपी दलीप को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी करार दिया था। अदालत ने अपने फैसले में पुलिस और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत चश्मदीदों की गवाही, सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक साक्ष्यों को अत्यंत महत्वपूर्ण और अटूट माना है।

मामला डाबड़ी थानाक्षेत्र में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, तीन अक्तूबर 2021 की रात करीब साढ़े दस बजे का है। अभियोजन पक्ष ने बताया कि डाबड़ी के राजापुरी स्थित सोम बाजार रोड पर जनरल स्टोर चलाने वाली विभा देवी की दुकान पर नशे में धुत आरोपी दलीप सिगरेट पीने आया था।

मुंह पर उड़ाया धुआं

तीसरी सिगरेट पीने पर वह उसका धुआं विभा के मुंह पर उड़ा रहा था। जब महिला ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने अपने पास रखे थैले से चाकू निकाला और महिला को पीछे से दबोचकर चाकू से उसकी गर्दन पर गहरा वार कर दिया। इससे महिला की सांस नली व खून की धमनियां कट गईं और अत्यधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके से मिले सीसीटीवी फुटेज और दोषी की निशानदेही पर बरामद खून से सने चाकू को अहम साक्ष्य बनाया था।

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एफएसएल रिपोर्ट से हुई पुष्टि

अभियोजन पक्ष ने अदालत में घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज भी पेश की, जिसमें पूरी वारदात और आरोपी की हरकतें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। इसके अलावा, आरोपी की निशानदेही पर बरामद किए गए चाकू और उस पर लगे खून के धब्बों की एफएसएल रिपोर्ट को भी ठोस सबूत के रूप में पेश किया गया, जिससे पीड़ित और आरोपी के डीएनए का मिलान सिद्ध हुआ।

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नरमी का हकदार नहीं

सजा पर बहस के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक वीके स्वामी ने अदालत से आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की। उन्होंने कोर्ट के समक्ष दलील देते हुए कहा कि दोषी द्वारा किया गया अपराध अत्यंत गंभीर और जघन्य प्रवृत्ति का है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक स्थान पर एक बेकसूर महिला का इतने अमानवीय तरीके से कत्ल करने वाला अपराधी समाज में किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपी की उम्र और विधवा बहन की जिम्मेदारी का हवाला देते हुए सजा कम करने की मांग की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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