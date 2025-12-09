Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
delhi news three people one child injured in fire at shoe sole factory in narela
दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में जूता फैक्टरी में भीषण आग, मासूम समेत 3 जख्मी

दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में जूता फैक्टरी में भीषण आग, मासूम समेत 3 जख्मी

संक्षेप:

दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में मंगलवार शाम को जूते के सोल बनाने वाली एक फैक्टरी में भीषण आग लग गई। इसमें एक बच्चे समेत 3 लोग जख्मी हो गए। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है।

Dec 10, 2025 12:13 am ISTKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में मंगलवार शाम को जूते के सोल बनाने वाली एक फैक्टरी में भीषण आग लग गई। इस घटना में एक बच्चे समेत तीन लोग घायल हो गए। दिल्ली पुलिस ने बताया कि जूता फैक्टरी में आग लगने की सूचना शाम करीब 6.25 बजे मिली। इसके बाद एक टीम को घटनास्थल पर भेजा गया। पुलिस टीम जब वहां पहुंची तो फैक्टरी से तेज लपटे उठ रही थीं और इलाके में घने धुएं का गुबार उठ रहा था।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उनको बताया गया कि 3 लोग अंदर फंसे हुए हैं। इसके बाद इन लोगों को बचाने का अभियान शुरू किया गया। इन लोगों को बचाकर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि आग बुझाने के लिए 16 अग्निशमन वाहनों का इस्तेमाल किया गया। आग लगने की वजहों का अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब गोवा के नाइट क्लब हादसे का मामला गरम है। गोवा के क्लब में आग लगने से दिल्ली के चार पर्यटकों सहित 25 लोगों की जान चली गई थी। एमसीडी ने गोवा नाइट क्लब अग्निकांड से सबक लेते हुए शहर भर के सभी होटलों, रेस्तरां और बार के निरीक्षण का निर्देश दिया है।

एमसीडी की बैठक की अध्यक्षता कर रहीं सत्या शर्मा ने कहा कि वैध लाइसेंस के बिना या अग्नि सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन कर चलाए जा रहे हर प्रतिष्ठान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सत्या शर्मा ने अधिकारियों को 5 दिनों के भीतर ऐसे सभी प्रतिष्ठानों की लाइसेंस स्थिति पेश करने का निर्देश दिया। अधिकारियों को बैठने की क्षमता और अनिवार्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर एक विस्तृत क्षेत्र वार लिस्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

