दिल्ली: उड़ाया था 200 ग्राम सोना, ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन बाद दरवाजे पर रख गया चोर

संक्षेप: दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में एक घटना चर्चा में बनी है। इलाके में एक घर से दो दिन पहले दो सौ ग्राम सोने की ज्वेलरी चोरी हो गई थी। लेकिन दो दिन बाद ही सारे गहने उसी घर के दरवाजे पर पड़े मिले।

आम तौर पर जब कोई सामान चोरी चला जाता है तो पीड़ित उसके मिलने की उम्मीदें छोड़ देते हैं। लेकिन दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में एक ऐसी घटना हुई जो चर्चा में है। पुलिस ने बताया कि इलाके में एक घर से दो दिन पहले दो सौ ग्राम सोने की ज्वेलरी चोरी हो गई थी। लेकिन दो दिन बाद ही सारे गहने उसी घर के दरवाजे पर पड़े मिले। पुलिस की मानें तो चोर ने ही दो दिन बाद घर के दरवाजे पर इन गहनों को छोड़ा।

ताला लगाकर पढ़ने चली गई थी बेटी एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 38 वर्षीय चेतन अपनी पत्नी और बेटी के साथ आनंद पर्वत इलाके में रहते हैं। चेतन पांच अक्तूबर को अपने साइबर कैफे पर चले गये और पत्नी मंगोलपुरी स्थित मायके चली गई। इस दौरान करीब एक बजे बेटी सरगुन मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर ट्यूशन पढ़ने चली गई।

घर पर किसी को ना देख वारदात जब सरगुन लौटी तो उसने घर का ताला टूटा हुआ देखा। घर के भीतर दाखिल हुई तो उसके होश उड़ गए। घर से गहने गायब थे। बताया जाता है कि करीब दो सौ ग्राम सोने के गहने एक गुलाबी रंग की पोटली में रखे थे। सरगुन ने वारदात की जानकारी माता पिता को दी।

चोरी के बाद दो दिन क्या-क्या हुआ? इसके बाद चेतन ने पुलिस में शिकायत दी जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई। जांच की कमान एसआई जितेंद्र कुमार की टीम ने संभाली। एसआई जितेंद्र कुमार की टीम ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आदि खंगालना शुरू किया। पुलिस टीम चेतन के घर के चारों तरफ भी लोगों से पूछताछ करनी शुरू की। पुलिस सूत्रों की मानें तो जांच टीम की बढ़ती सरगर्मी से चोर डर गया।

काम कर गया फिंगर प्रिंट वाला उपाय पुलिस टीम ने स्थानीय निवासियों से बातचीत कर सुराग जुटाए और संभावित संदिग्धों के बारे में खुफिया जानकारी जुटाई। आसपास के लोगों से पूछताछ में पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से उंगलियों के निशान लिए गए हैं। सोसायटी के निवासियों के उंगलियों के निशान लिए जाएंगे और उनका मिलान किया जाएगा।

पूरे इलाके में स्पीकर से कराई मुनादी पुलिस ने यह भी कहा कि अपराधी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी ने पूरे इलाके में स्पीकर से घोषणा कराई और चोर को चेतावनी दी कि यदि उसने गहने वापस नहीं किए तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कड़ी कानूनी कार्रवाई के डर से चोर ने गहने चुपचाप वापस करने का फैसला किया।

पुलिस जांच के डर से लौटाए गहने तड़के चोर ने गहनों की थैली पीड़ित के घर के बाहर दरवाजे के पास रख दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस गहने रखने के पीछे खोजबीन के दबाव को वजह मान है। ऐसा हो सकता है कि आसपास के ही किसी शख्स ने वारदात को अंजाम दिया हो।