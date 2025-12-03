दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 100 से ज्यादा मरीजों की टली सर्जरी, क्या वजह?
दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में बुधवार को 100 से ज्यादा मरीजों की सर्जरी नहीं हो पाई। कुछ मामलों में एनेस्थीसिया विभाग के प्रोफेसरों और अन्य सीनियर डॉक्टरों ने काम किया। फिर भी 40 फीसदी सर्जरी ही हो सकीं।
दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में बुधवार को सर्जरी कराने आए 100 से ज्यादा मरीजों को बैरंग लौटना पड़ा। कार्डियक सर्जरी विभागाध्यक्ष द्वारा मारपीट और गाली-गलौज के विरोध में बुधवार को एनेस्थीसिया विभाग के रेजिडेंट डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। इसकी वजह से ऑपरेशन थिएटरों में उन्होंने अपनी सेवाएं बंद कर दीं। रेजिडेंट डॉक्टरों ने अस्पताल में प्रदर्शन कर विभागाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग की है।
रेजिडेंट डॉक्टरों का आरोप है कि कार्डियक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष ने 28 नवंबर को ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया विभाग के एक सीनियर डॉक्टर के साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर उन्होंने मारपीट भी की।
रेजिडेंट डॉक्टरों की एसोसिएशन का कहना है कि मामला उच्चाधिकारियों तक पहुंचा तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि विभागाध्यक्ष माफी मांगकर मामले को समाप्त कर देंगे। अगले दिन विभागाध्यक्ष ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। इस पर रेजिडेंट डॉक्टरों का आक्रोश बढ़ गया। उन्होंने मंगलवार को अस्पताल प्रबंधन को पत्र भेजकर काम बंद करने की चेतावनी दी
थी। बुधवार को उन्होंने कार्य बहिष्कार कर दिया और ऑपरेशन थिएटरों व ओपीडी में ड्यूटी नहीं की। डॉक्टरों ने बताया कि सफदरजंग अस्पताल में रोजाना करीब 180 से 210 सर्जरी होती हैं। बुधवार को रेजिडेंट डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार के कारण करीब 60 प्रतिशत सर्जरी नहीं हो पाई। कुछ मामलों में एनेस्थीसिया विभाग के प्रोफेसरों व अन्य सीनियर डॉक्टरों ने ओटी में काम किया, जिसकी वजह से करीब 40 फीसदी सर्जरी हो सकीं।