Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi news surgery of more than 100 patients postponed in safdarjung hospital know reason
दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 100 से ज्यादा मरीजों की टली सर्जरी, क्या वजह?

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 100 से ज्यादा मरीजों की टली सर्जरी, क्या वजह?

संक्षेप:

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में बुधवार को 100 से ज्यादा मरीजों की सर्जरी नहीं हो पाई। कुछ मामलों में एनेस्थीसिया विभाग के प्रोफेसरों और अन्य सीनियर डॉक्टरों ने काम किया। फिर भी 40 फीसदी सर्जरी ही हो सकीं।

Wed, 3 Dec 2025 10:04 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में बुधवार को सर्जरी कराने आए 100 से ज्यादा मरीजों को बैरंग लौटना पड़ा। कार्डियक सर्जरी विभागाध्यक्ष द्वारा मारपीट और गाली-गलौज के विरोध में बुधवार को एनेस्थीसिया विभाग के रेजिडेंट डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। इसकी वजह से ऑपरेशन थिएटरों में उन्होंने अपनी सेवाएं बंद कर दीं। रेजिडेंट डॉक्टरों ने अस्पताल में प्रदर्शन कर विभागाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रेजिडेंट डॉक्टरों का आरोप है कि कार्डियक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष ने 28 नवंबर को ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया विभाग के एक सीनियर डॉक्टर के साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर उन्होंने मारपीट भी की।

रेजिडेंट डॉक्टरों की एसोसिएशन का कहना है कि मामला उच्चाधिकारियों तक पहुंचा तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि विभागाध्यक्ष माफी मांगकर मामले को समाप्त कर देंगे। अगले दिन विभागाध्यक्ष ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। इस पर रेजिडेंट डॉक्टरों का आक्रोश बढ़ गया। उन्होंने मंगलवार को अस्पताल प्रबंधन को पत्र भेजकर काम बंद करने की चेतावनी दी

थी। बुधवार को उन्होंने कार्य बहिष्कार कर दिया और ऑपरेशन थिएटरों व ओपीडी में ड्यूटी नहीं की। डॉक्टरों ने बताया कि सफदरजंग अस्पताल में रोजाना करीब 180 से 210 सर्जरी होती हैं। बुधवार को रेजिडेंट डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार के कारण करीब 60 प्रतिशत सर्जरी नहीं हो पाई। कुछ मामलों में एनेस्थीसिया विभाग के प्रोफेसरों व अन्य सीनियर डॉक्टरों ने ओटी में काम किया, जिसकी वजह से करीब 40 फीसदी सर्जरी हो सकीं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।