दिल्ली में 5 साल के बच्चे पर आवारा कुत्ते का जानलेवा अटैक; अस्पताल में भर्ती

पूर्वी दिल्ली के शकरपुर स्थित पुलिस कॉलोनी में एक आवारा कुत्ते ने पांच साल के बच्चे पर घातक हमला कर दिया। इस हमले में बच्चे के शरीर पर कई गहरे घाव हो गए हैं। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पढ़ें यह रिपोर्ट...

दिल्ली में फिर आवारा कुत्ते के जानलेवा हमले की घटना सामने आई है। शकरपुर की एक पुलिस कॉलोनी में एक आवारा कुत्ते ने 5 साल के बच्चे पर जानलेवा अटैक कर दिया। इस हमले में बच्चा बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे कई जगह गहरे घाव लगे हैं। यह घटना रविवार को तब हुई जब बच्चा और उसके पिता पुलिस कॉलोनी में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से मिलने गए थे।

पुलिस ने बताया कि आवारा कुत्ते ने बच्चे पर अचानक हमला कर दिया। उसने बच्चे को कई बार काटा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्चे की चीखें सुनकर मौके पर मौजूद एक पुलिस निरीक्षक दौड़े और मासूम को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया। फिर वह बच्चे को अस्पताल ले गए। इस हमले में बच्चे को गहरे जख्म आए हैं। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत अब स्थिर है।

गौरतलब है कि यह घटना ऐसे वक्त में हुई है जब कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के नगर निगम अधिकारियों को छह से आठ हफ्तों के भीतर सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें आश्रय गृहों में रखने के अपने ही आदेश में संशोधन किया है। इस आदेश को कठोर करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें छोड़ दिया जाए।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ऐसे स्थान बनाएं जहां आम लोग आवारा कुत्तों को खाना खिला सकें। साथ ही न्यायालय ने यह भी साफ किया कि कुत्तों को सड़कों पर भोजन खिलाने की अनुमति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश के बाद ही गाजियाबाद में एक शख्स ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर एक महिला को कई बार थप्पड़ मारे थे।