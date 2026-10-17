कचरा मुक्त दिल्ली की ओर कदम; 1200 से अधिक कॉलोनियां होंगी 'जीरो वेस्ट'
दिल्ली में एमसीडी ने एक खास पहल के तहत ठोस कचरे के निपटारे को बढ़ावा देने की पहल की है। अब दिल्ली में जीरो वेस्ट कॉलोनियों की संख्या 823 से बढ़कर 1200 से अधिक हो जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में नया कीर्तिमान स्थापित होने वाला है। दिल्ली में जीरो वेस्ट (शून्य अपशिष्ट) कॉलोनियों की क्षमता 1200 से अधिक बढ़ जाएगी। दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मद्देनजर शनिवार से रिफॉर्म उत्सव 2026 का आगाज किया है। इसे लेकर एमसीडी प्रशासन लगातार लोगों को कचरे के निस्तारण, मौके पर कूड़े के निस्तारण व रिसाइकल प्रणाली के बारे में जागरूक कर रहा है।
MOU पर हस्ताक्षर करने के लिए किया आमंत्रित
इस पहले के जरिए अब तक घोषित 823 से अधिक जीरो वेस्ट कॉलोनियों एवं आरडब्ल्यूए ने अपने अनुभव और सफल प्रयास को साझा करेंगी। साथ ही, एमसीडी प्रशासन ने बल्क वेस्ट जनरेटर (बीडब्ल्यूजी) के रूप में चिह्नित 400 से अधिक संभावित कॉलोनियों और आरडब्ल्यूए को जीरो वेस्ट का दर्जा प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने के लिए निगम के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए भी आमंत्रित किया गया।
रिफॉर्म उत्सव 2026 के तहत पहल
इस संबंध में महापौर प्रवेश वाही ने बताया कि निगम द्वारा लगातार दिल्ली में कॉलोनियों और आरडब्ल्यूए को लगातार जीरो वेस्ट कॉलोनियों में परिवर्तित करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए रिफॉर्म उत्सव 2026 कार्यक्रम पहल को शुरू किया है।
1200 से अधिक हो जाएगी जीरो वेस्ट कॉलोनियों की संख्या
इसके जरिए लोगों को नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के संबंध में जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा, अब दिल्ली में जीरो वेस्ट कॉलोनियों की संख्या 1200 से अधिक हो जाएगी। अभी इसकी संख्या 823 से अधिक है। निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट उत्पादक (बीएसडब्ल्यूए) वाली 400 से अधिक कॉलोनियां एमओयू किया जाएगा।
मौके पर कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया की सूचना दी
इस संबंध में निगम की पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं (डेम्स) समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर ने रिफॉर्म उत्सव कार्यक्रम में बताया कि एमसीडी ने दिल्ली में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रभावी कचरा प्रबंधन को लेकर मौके पर ही कचरे को अलग-अलग करने और संसाधित करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी साझा की। इसके जरिए लैंडफिल साइटों पर पहुंचने वाले कचरे की मात्रा कम करने और ‘जीरो वेस्ट टू लैंडफिल’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकेंद्रीकृत कचरा संसाधन व्यवस्था को बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा।
वार्ड स्तर पर बढ़ेगी सफाई व्यवस्था
कार्यक्रम में निगम आयुक्त संजीव खिरवार भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि निगम सभी वार्डों में सफाई संसाधनों को बढ़ा रहा है। जिससे सफाई और कचरा एकत्रित सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके। निगम आयुक्त ने आश्वासन दिया कि मौके पर कचरे को अलग करने और संसाधित व निस्तारण को बढ़ावा देने के लिए शून्य अपशिष्ट कॉलोनियों से प्राप्त सुझावों पर उचित विचार करेंगे। जिससे दिल्ली की अपशिष्ट (कचरा) प्रबंधन व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सके।
अपशिष्ट प्रबंधन की कई चुनौतियों का साझा किया गया
इस कार्यक्रम में दिल्ली में बढ़ती कचरा प्रबंधन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए नागरिकों, आरडब्ल्यूए, बल्क वेस्ट जनरेटर, गैर-सरकारी संगठनों, कचरा प्रबंधन एजेंसियों और एमसीडी के सामूहिक प्रयासों के महत्व पर चर्चा की गई। गीले और सूखे कचरे का प्रभावी निस्तारण व अलग करने, खाद निर्माण, रिसाइकल और दिल्ली की लैंडफिल साइटों पर दबाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर जोर दिया गया। इन प्रयासों से दिल्ली में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 100 फीसदी कचरे के संसाधित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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