दिल्ली के गोविंदपुरी और ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में ऐक्शन, 9 दुकानें सील; ना करें यह गलती

संक्षेप:

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी और ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में होटलों, फैक्ट्रियों और केमिकल इकाइयों पर बड़ा तलाशी अभियान चलाया गया है। ऑपरेशन का नेतृत्व कालकाजी के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) ने किया।

Dec 25, 2025 02:42 pm ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, नई दिल्ली
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी और ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में प्रशासन ने एक बड़ा अभियान चलाकर 9 दुकानें सील कर दी हैं। कालकाजी एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस और श्रम विभाग की कार्रवाई के दौरान 18 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। टीमों ने होटलों, फैक्ट्रियों और केमिकल इकाइयों पर छापेमारी की। जांच में सामने आया है कि 12 से 17 साल के इन बच्चों से रोजाना 12 घंटे काम कराया जा रहा था। यही नहीं उनको वेतन भी बहुत कम दिया जा रहा था।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, प्रशासन ने दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी और ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 में होटलों, फैक्ट्रियों और केमिकल यूनिट्स पर छापेमारी कर 18 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर (जेएसी सोसाइटी) द्वारा जिला प्रशासन और संबंधित सरकारी विभागों के सहयोग से मंगलवार को चलाया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन का नेतृत्व कालकाजी के एसडीएम ने किया। इसमें दिल्ली पुलिस, श्रम विभाग और प्रयास संस्था की टीम शामिल थी।

यह कार्रवाई बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम के तहत की गई। यह कानून 14 साल से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। अभियान के दौरान फैक्ट्रियों, होटलों, रेस्टोरेंट्स और केमिकल इकाईयों में तलाशी ली गई। वहीं से इन बच्चों को मुक्त कराया गया। आरोप है कि इन बच्चों से हर दिन लगभग 12 घंटे काम कराया जा रहा था। उन्हें मात्र 5000 से 8000 रुपये वेतन दिया जा रहा था। मुक्त कराए गए बच्चों की उम्र 12 से 17 साल के बीच बताई जाती है।

कार्रवाई के दौरान एसडीएम कार्यालय ने मौके पर ही 9 दुकानों को सील कर दिया। सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति, सीडब्ल्यूसी के आदेश पर पुनर्वास और सुरक्षा के लिए सीसीआई (चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस) में भेज दिया गया है। प्रशासन अब इन बच्चों के गृह राज्यों की पहचान कर रहा है ताकि संबंधित राज्य इकाइयों की मदद से उनका स्थायी पुनर्वास और निगरानी सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही मौजूदा कानूनों के तहत बच्चों को मजदूरी और बंधुआ मजदूरी का मुआवजा भी दिलाया जाएगा।

Krishna Bihari Singh

