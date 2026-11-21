दिल्ली में आग का तांडव, 4 अलग-अलग हादसों से दहली राजधानी, महिला की मौत, बेटा-बहू झुलसे
दिल्ली में आग लगने की 4 घटनाएं हुई हैं। इसमें एक घटना रघुबीर नगर स्थित एक घर में हुई जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि बेटा-बहू गंभीर रूप से झुलस गए। 3 अन्य घटनाएं नांगलोई, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और बुराड़ी इलाके में हुईं।
दिल्ली में शनिवार को आग ने तांडव मचाया। आग लगने की 4 घटनाएं हुईं। एक घटना दिल्ली के रघुवीर नगर में शनिवार को दोपहर के वक्त हुई। इसमें एक घर की पहली मंजिल पर आग लगने से 40 साल की एक महिला की मौत हो गई जबकि उनका 20 साल का बेटा और बहू झुलस गए। इसके अलावा दक्षिण दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित एक रेस्तरां की रसोई में भी आग लगने की घटना हुई। वहीं अन्य घटना नांगलोई इलाके में शनिवार को दोपहर के वक्त हुई। बुराड़ी इलाके में शनिवार सुबह एक गोदाम में आग लगी।
रघुवीर नगर में भीषण आग
प्राप्त जानकारी के अनुसार, धर्मेंद्र कुमार अपनी पत्नी सुनीता देवी, बेटे ध्रुव और बहू नीति के साथ रघुवीर नगर में किराये पर रहते हैं। ध्रुव ब्लिकिंट में डिलीवरी ब्वॉय है। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें हैं। शनिवार को दिन में करीब 12 बजे सुनीता देवी और नीति कमरे में बैठी हुई थीं जबकि ध्रुव बाहर बालकनी में खड़ा था। इसी दौरान फ्लैट में आग लग गई। ध्रुव जब कमरे में गया तब तक आग पूरी तरह से फैल गई थी। उसने पहले कमरे से पत्नी को निकाला। इस दौरान दोनों आग की चपेट में आने से घायल हो गए।
दीवार तोड़कर महिला को निकाला, लेकिन नहीं बची जान
इसके बाद वह अपनी मां को बचाने के लिए गया लेकिन कमरे के अंदर नहीं जा सका। इस बीच पुलिस एवं दमकल को घटना की सूचना दी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने फ्लैट के दूसरी तरफ की दीवार तोड़कर सुनीता को बाहर निकाला। हालांकि तब तक वह बुरी तरह से झुलस चुकी थीं। पुलिस ने तीनों को जीजीएस अस्पताल में भर्ती कराया जहां 95 फीसदी झुलसी सुनीता को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं 60 फीसदी झुलसी नीति को सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। ध्रुव को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
आधे घंटे में आग पर पाया गया काबू
दमकल अधिकारी ने बताया कि दोपहर 12.10 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। दमकल ने आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। आग से पूरा फ्लैट जल चुका था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि फॉरेंसिक और क्राइम टीम घटनास्थल का मुआयना कर सबूत जमा करेगी। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि परिवार में शनिवार को पूजा का आयोजन था।
नांगलोई में 2 मंजिला इमारत में भीषण आग
वहीं नांगलोई इलाके में शनिवार दोपहर को बिजली के मीटर में शार्ट सर्किट से दो मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। दमकल अधिकारी ने बताया कि जनता मार्केट में 350 गज में दो मंजिला इमारत स्थित है। इमारत की पहली और दूसरी मंजिल पर रिहायशी फ्लैट हैं। इसके अलावा एक एनजीओ काआफिस है। पहली मंजिल पर मौजूद बिजली के मीटर में आग लगने से पूरी इमारत में आग फैल गई। दमकल की 6 गाड़ियों ने दो घंटे में आग पर काबू पा लिया। आग की वजह से इमारत जर्जर हो गई है। इमारत में रहने वाले लोग समय रहते बाहर निकलने में कामयाब हो गये।
बुराड़ी में गोदाम में भीषण आग से अफरातफरी
वहीं बुराड़ी इलाके में शनिवार सुबह बिजली के सामान के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिर भी आग दिनभर रुक-रुककर धधकती रही। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। गोदाम करीब 500 गज में बना था। इसमें बिजली के सामान के अलावा झूमर और एलईडी लाइट आदि रखे हुए थे। शनिवार सुबह करीब 6 बजे गोदाम में आग लगने की सूचना मिली जिसके बाद दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाया। इलेक्ट्रिक सामान की वजह से आग तेजी से भड़की।
न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में धू-धू कर जला रेस्तरां
एक अन्य घटना दक्षिण दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में हुई। इलाके के सूर्य होटल के पास दिल्ली जानकी कम्युनिटी सेंटर में स्थित एक रेस्तरां में आग लग गई। दमकल विभाग को शनिवार को दोपहर 1:10 बजे रेस्तरां में आग लगने की सूचना मिली। मथुरा रोड फायर स्टेशन से दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। दोपहर 1:30 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया था। स्टेशन ऑफिसर मनीष ने बताया कि आग रेस्तरां के मॉड्यूलर किचन की चिमनी और लकड़ी की अलमारियों में लगी थी। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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