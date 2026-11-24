दिल्ली में खूनी रोड रेज, रास्ता न मिलने पर कार ड्राइवर ने किया तलवार से हमला, मजदूरी घायल
हरि नगर में रास्ता देने के विवाद में बीच-बचाव करने पर कार चालक ने मजदूर पंकज पर तलवार से हमला किया। घायल पंकज अस्पताल में भर्ती है और पुलिस फरार आरोपी को ढूंढ रही है।
दिल्ली के हरि नगर इलाके में रात रास्ता देने को लेकर हुए विवाद में एक कार ड्राइवर ने मजदूर पर तलवार से हमला कर दिया। बताया जाता है कि झील वाला पार्क के पास जलबोर्ड के काम के दौरान मजदूर ट्रक से पाइप उतार रहे थे इसी दौरान कार ड्राइवर ने रास्ता मांगा। ट्रक चालक के रुकने को कहने पर बहस शुरू हो गई। बीच-बचाव करने पहुंचे एक मजदूर पर आरोपी ने तलवार से दो वार किए और फरार हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
रास्ता देने को लेकर कहासुनी
पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि 22 नवंबर की देर रात करीब 12 बजे जलबोर्ड की ओर से झील वाला पार्क के पास काम कराया जा रहा था। एक ट्रक से तीन मजदूर पाइप उतार रहे थे। इसी दौरान एक कार वहां आई। कार के ड्राइवर ने गाड़ी के लिए रास्ता मांगने लगा। इस पर ट्रक चालक ने थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। इसी दौरान रास्ता देने को लेकर कार ड्राइवर और ट्रक चालक के बीच कहासुनी हो गई।
बीच-बचाव करने पहुंचे मजदूर पर तलवार से वार
विवाद बढ़ता देख वहां मौजूद मजदूर पंकज ने बीच-बचाव करने की कोशिश की। कार चालक और ट्रक चालक के बीच हुए विवाद में बीच-बचाव करने पहुंचे पंकज पर कार चालक ने तलवार से हमला कर दिया। आरोपी ने पंकज पर दो वार किए। इस दौरान उसके साथियों ने उसे बचाने की कोशिश तो आरोपियों ने उन पर भी हमला किया, लेकिन वह तलवार की चपेट में नहीं आए और घायल होने से बच गए।
हमले में मजदूर गंभीर रूप से जख्मी
हमला करने के बाद आरोपी कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पीड़ित युवक 26 वर्षीय पंकज गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके साथियों ने तुंरत मामले की सूचना पुलिस को दी और उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। सूचना पर हरि नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हरि नगर थना पुलिस ने घायल के बयान पर हत्या की कोशिश के आरोप में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
आरोपी की हुई पहचान
पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने कहा कि आरोपी की पहचान कर ली गई है। हालांकि पुलिस ने आरोपी की पहचान उजागर नहीं की है। आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं। इसके लिए पुलिस टीमें अलग-अलग जगहों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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