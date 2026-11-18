MCD स्कूलों में लागू होगी QR कोड व्यवस्था, 3 हजार सुरक्षा और सफाई कर्मियों की भर्ती भी होगी
दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी स्कूलों में क्यूआर कोड लागू होगा। यही नहीं 3 हजार सफाई कर्मियों और चौकीदारों की भर्तियां भी की जाएंगी।
दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में दाखिला बढ़ाने के लिए क्यूआर कोड व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इसके तहत निगम प्राथमिक विद्यालयों के बाहर गेट पर व इसके पास क्यूआर कोड लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त निगम स्कूलों में लगभग तीन हजार सफाई कर्मचारियों व चौकीदारों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। निगम की शिक्षा समिति की बुधवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
अभिभावक स्कैन कर दर्ज कर सकेंगे विवरण
इस संबंध में निगम की शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने बताया कि स्कूलों के बाहर लगे क्यूआर कोड के जरिए अभिभावक इसे स्कैन करके अपना विवरण दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य व शिक्षक उन अभिभावकों से संपर्क करेंगे। जिससे बच्चों के दाखिला प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी होगी शुरू
इसके अतिरिक्त निगम के शिक्षा के पोर्टल पर भी ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू होगी। इसके लिए सिविक सेंटर में एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं। यह अधिकारी, पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को संबंधित क्षेत्र के नजदीकी स्कूल में भेजेंगे। इसके बाद स्कूल के प्रधानाचार्य व शिक्षक अभिभावकों से संपर्क कर दाखिले की कार्रवाई करेंगे। इसे लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।
3 हजार कर्मचारियों की भर्ती के लिए फाइल आगे बढ़ेगी
अध्यक्ष योगेश वर्मा ने बताया कि निगम स्कूलों में सुरक्षा और सफाई व्यवस्था को नियमित व बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त आयुक्त को निर्देश दिए कि लगभग तीन हजार सफाई कर्मचारी व चौकीदारों की भर्ती से संबंधित फाइल को एक सप्ताह के अंदर आगे बढ़ाया जाए। साथ ही, लंबे समय से कार्यरत चौकीदारों के नियमितीकरण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू करेंगे।
स्कूलों के पार्कों व खेल मैदान बेहतर होंगे
अध्यक्ष योगेश वर्मा ने बताया कि स्कूलों के पार्कों और खेल मैदानों की बदहाल स्थिति में सुधार के लिए उद्यान विभाग को निर्देश दिए गए। इसे लेकर, निगम के वार्डों की तर्ज पर स्कूलों के पार्कों व मैदानों के रखरखाव के लिए भी मापदंड के अनुसार कर्मचारियों व मालियों की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार होगा। इस प्रस्ताव को नियमितिकरण के माध्यम से लागू करेंगे। जिससे निगम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को साफ व बेहतर खेल वातावरण मिल सके।
प्रारंभिक चरण में 250 स्कूल होंगे कूड़ा मुक्त
अध्यक्ष ने कहा कि निगम स्कूलों को साफ व कूड़ा मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रारंभिक चरण में 250 निगम स्कूलों को कूड़ा मुक्त बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए नियमित सफाई, कूड़ा निस्तारण और निगरानी की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। अध्यक्ष ने कहा कि निगम द्वारा स्कूलों में निर्माण और मरम्मत के कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन कई बार मेंटेनेंस विभाग द्वारा स्कूल के प्रधानाचार्यों को कार्यों की जानकारी नहीं दी जाती।
मरम्मत कार्यों में पारदर्शिता होगी
अब एमसीडी की ओर से निर्देश दिए गए कि मेंटेनेंस विभाग हर काम का वर्क ऑर्डर संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएगा। कार्य पूरा होने के बाद प्रधानाचार्स से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी प्राप्त किया जाएगा। साथ ही, संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर को भी कार्य की पूरी जानकारी रहेगी। इससे मरम्मत, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित हो सकेगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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