गर्भवती पत्नी को आत्महत्या के लिए किया मजबूर; पति-सास को 12-12 साल की कैद
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने गर्भवती पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में पति और सास को 12-12 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय समाज में 21वीं सदी में भी दहेज प्रताड़ना से होने वाली मौतों का सिलसिला जारी है।
निखिल पाठक, नई दिल्ली
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने गर्भवती महिला को दहेज उत्पीड़न और क्रूरता के जरिए खुदकुशी के लिए मजबूर करने के मामले में पति नितेश कश्यप और सास मीना को 12-12 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पति पर 35 हजार और सास पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माने की राशि वसूल होने के बाद मृतका के कानूनी वारिसों को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रिया महेंद्र की अदालत ने सजा के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय समाज में 21वीं सदी में भी दहेज प्रताड़ना से होने वाली मौतों का सिलसिला जारी है।
शादी के बाद मायका छोड़कर ससुराल आने वाली महिलाओं को केवल इसलिए प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि उनके माता-पिता पति और ससुराल वालों की दहेज की मांग पूरी करने में सक्षम नहीं होते। ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि महिला अपनी तकलीफ खत्म करने के लिए अपनी जान लेने को मजबूर हो जाती है। अदालत ने कहा कि इस मामले में केवल एक जिंदगी नहीं, बल्कि दो जिंदगियां खत्म हुई हैं। ऐसे में दोषियों के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं होगा।
शादी के ढाई महीने बाद कर ली आत्महत्या
यह मामला रणहौला थानाक्षेत्र के सैनिक एन्क्लेव का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मृतका कोमल और नितेश की शादी 15 मार्च 2021 को हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद से ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
कुछ समय बाद कोमल गर्भवती हो गई, लेकिन इसके बावजूद ससुराल वालों का दिल नहीं पसीजा। आरोपों के मुताबिक शुरुआती गर्भावस्था के दौर में भी उसे भरपेट खाना तक नहीं दिया जाता था। शादी के सिर्फ ढाई महीने बाद तीन जून 2021 को प्रताड़ना से तंग आकर कोमल ने अपने ससुराल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृत्यु के समय वह ढाई महीने के गर्भ से थी।
दोषियों को सख्त सजा देने की मांग
सजा पर जिरह के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक कमल अख्तर ने अदालत को बताया कि मृतका केवल 29 साल की थी और गर्भवती भी थी। दहेज के लिए लगातार की गई क्रूरता ने उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि उसने अपनी और गर्भ में पल रहे बच्चे की जिंदगी खत्म कर ली। उन्होंने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों में दोषियों के प्रति दिखाई गई कोई भी दया या नरमी समाज के लिए घातक साबित होगी।
अतिरिक्त लोक अभियोजक कमल अख्तर ने अदालत से कहा कि समाज में सख्त संदेश देने और असहाय महिलाओं पर अत्याचार करने वाले पतियों व ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वहीं, बचाव पक्ष ने अदालत से दोषियों के प्रति नरम रुख अपनाने का आग्रह किया। पति की ओर से दलील दी गई कि उसकी उम्र 36 साल है और उसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सास की ओर से दलील दी गई कि उसकी उम्र 60 साल है और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। इसलिए दोनों की सजा में नरमी बरती जाए।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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