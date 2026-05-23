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मकान से बदबू, भीतर महिला की सड़ी लाश; दिल्ली में मजनू का टीला इलाके की घटना

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रजनीश कुमार पाण्डेय, नई दिल्ली
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दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में एक बंद मकान से दुर्गंध आने पर लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने कमरे से 54 साल की एक अविवाहित महिला की सड़ चुकी लाश मौके से बरामद की। कमरे से मिले पहचान पत्र से महिला की शिनाख्त हुई है। 

मकान से बदबू, भीतर महिला की सड़ी लाश; दिल्ली में मजनू का टीला इलाके की घटना

दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में एक बंद मकान से तेज दुर्गंध आने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो कमरे के भीतर एक महिला की सड़ी गली लाश मिली। कमरे से मिले पहचान पत्र के जरिए मृतका की शिनाख्त हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार महिला अविवाहित थी और बेहद एकांतप्रिय स्वभाव के कारण घर में अकेली रहती थी। किसी से बातचीत नहीं करने और आसपास के लोगों से मेलजोल नहीं होने के कारण महिला के साथ हुई घटना के बारे में किसी को नहीं पता चल सका।

एक अधिकारी ने बताया कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मजनू का टीला स्थित ओल्ड चंद्रावल में शनिवार को एक मकान से रहस्यमयी हालत में महिला का शव बरामद हुआ। कमरे से मिले आधार कार्ड के आधार पर मृतका की पहचान मजनू का टीला निवासी 54 वर्षीय अराचिमानी संथाल के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मृतका के रिश्तेदारों और परिजनों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। परिजनों द्वारा दावे के लिए शव को अगले 72 घंटों तक सब्जी मंडी शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने संदिग्ध हालत में मौत के तहत मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, मामले में पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया। उन्होंने शनिवार को जब महिला के बंद मकान से असहनीय दुर्गंध महसूस किया, तो उन्होंने तुरंत पीसीआर कॉल कर पुलिस को इसकी सूचना दी।

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पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। जब पुलिस टीम ने मकान के अंदर प्रवेश किया, तो वहां फर्श पर एक महिला का शव पड़ा हुआ मिला, जो सड़ने की स्थिति में था और उसी से तेज बदबू आ रही थी। तत्काल क्राइम और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को मौके पर बुलाया गया। दोनों टीमों ने घटनास्थल का सघन निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस की शुरुआती पूछताछ और जांच के अनुसार, अब तक इस मामले में किसी भी प्रकार की आपराधिक साजिश या हत्या की आशंका सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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एकांतप्रिय और अविवाहित थी महिला

पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से तलाशी ली तो एक आधार कार्ड बरामद हुआ। इसके आधार पर मृतका की पहचान मजनू का टीला निवासी 54 वर्षीय अराचिमानी संथाल के रूप में हुई। स्थानीय लोगों और पड़ोसियों से पूछताछ में यह बात सामने आई कि मृतका अविवाहित थी और इस घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। उनका स्वभाव काफी एकांतप्रिय था और वह इलाके के लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करती थीं, जिसके कारण किसी को उनकी मौत की भनक समय पर नहीं लग सकी।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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