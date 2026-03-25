JNU वीसी पर 2 स्टूडेंट की पुलिस कंप्लेंट; SC/ST ऐक्ट लगाने की मांग, क्या आरोप?
जेएनयू कुलपति के खिलाफ दो छात्रों ने वसंत कुंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। छात्रों ने कुलपति के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
दो छात्रों ने जेएनयू की कुलपति के खिलाफ वसंत कुंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। छात्रों का आरोप है कि कुलपति ने फरवरी में दलित समुदाय के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे उनकी भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। एक छात्र ने इसे जातिगत भेदभाव बताते हुए SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। फिलहाल इस मामले पर जेएनयू प्रशासन और पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
डीयू और जेएनयू के छात्रों ने दी शिकायत, क्या लगाए आरोप?
शिकायत दर्ज कराने वाले छात्रों में एक डीयू और एक अन्य जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का है। दोनों ने दावा किया है कि उन्होंने वसंत कुंज (उत्तर) थाने में जेएनयू की कुलपति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जेएनयू की वीसी ने इस साल फरवरी में दलित समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की थी।
दिल्ली विश्वविद्यालय के रोविन सिंह कहा- बयान से पहुंची चोट
इस प्रकरण पर जेएनयू प्रशासन और पुलिस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। शिकायत दर्ज कराने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के रोविन सिंह ने 22 मार्च को वसंत कुंज (उत्तर) थाने के थाना प्रभारी (एसएचओ) को दी शिकायत में खुद को अनुसूचित जाति का छात्र बताया है। उन्होंने कहा है कि कुलपति की टिप्पणियों से उनको गहरा सदमा, पीड़ा और दुख पहुंचा है।
एससी/एसटी एक्ट के तहत भी केस दर्ज करने की मांग
DU छात्र ने कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस से भारतीय न्याय संहिता के साथ ही एससी/एसटी एक्ट यानी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के प्रावधानों के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। छात्र ने परिसर में दलित और हाशिए के अन्य छात्रों के लिए सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की भी मांग की है।
जेएनयू वीसी के बयान जातिगत अत्याचार के समान- छात्र
दूसरी शिकायत 23 मार्च को जेएनयू के एक छात्र की ओर से दर्ज कराई गई थी। छात्र ने आरोप लगाया है कि दलित समुदाय के खिलाफ जेएनयू वीसी के बयान जातिगत अत्याचार के समान हैं। उन्होंने मुझे दलित समुदाय से संबंधित होने के कारण भेदभाव का शिकार होने के खतरे में डाल दिया है। इस छात्र ने भी एससी/एसटी एक्ट यानी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की है।
हाल ही में जेएनयू ने लिखा था पुलिस को लेटर
सनद रहे नौ मार्च को जेएनयू प्रशासन की ओर से वसंत कुंज (उत्तर) थाने के प्रभारी को एक लेटर भेजा था। इसमें आरोप लगाया था कि मौजूदा वक्त में जमानत पर रिहा 14 स्टूडेंट जमानत की शर्तों का बार-बार उल्लंघन कर रहे हैं। लेटर में कहा गया था कि छात्रों को दी गई जमानत की शर्तों में से एक यह थी कि वे परिसर के भीतर या आसपास अथवा कहीं और किसी भी सभा या विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे। लेकिन ये स्टूडेंट विश्वविद्यालय के प्रतिबंधात्मक आदेश की अवहेलना करते हुए जेएनयू परिसर में प्रवेश कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शनों में भाग ले रहे हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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