स्पा की आड़ में गंदा काम; दिल्ली के पहाड़गंज में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़
दिल्ली के पहाड़गंज में स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस ने संचालक को गिरफ्तार किया है। खुफिया इनपुट के आधार पर फर्जी ग्राहक भेजकर गिरोह का भंडाफोड़ किया।
दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें अवैध गतिविधियों की गुप्त सूचना मिली थी। इसकी पुष्टि के लिए एक कॉन्स्टेबल को फर्जी ग्राहक बनाकर भेजा गया। इसमें पुलिस टीम को गिरोह के बारे में पता चला। इसके बाद एक पुलिस टीम ने परिसर में छापेमारी की। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 5 महिलाओं को सुरक्षित छुड़ाया।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुलिस टीम की ओर से भेजे गए नकली ग्राहक ने स्पा संचालक को पहले से पहचान वाले 1,800 रुपये के नोट दिए। रैकेट की ओर से उसे यौन सेवाओं के लिए एक महिला से मिलवाया गया। संकेत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान पुलिस को ऐसे सबूत मिले जिनसे स्पा में देह व्यापार संचालित किए जाने का पता चला। पुलिस टीम ने कथित संचालक सावेद अली उर्फ शबीर को गिरफ्तार कर लिया।
कार्रवाई के दौरान पांच महिलाओं को वहां से छुड़ाया गया। पुलिस ने कहा कि महिलाओं की पहचान गोपनीय रखी गई है।
टिल्लू ताजपुरिया गैंग के दो शार्प शूटर गिरफ्तार
वहीं एक अन्य मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया गैंग के दो शार्प शूटर को गिरफ्तार कर दिल्ली में एक संभावित गैंगवार की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। आरोपियों की पहचान होलंबी खुर्द निवासी विशाल पंडित (22) और दीपांशु (26) के रूप में हुई है। इनके कब्जे से दो अवैध सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल, छह जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की जा रही एक कार बरामद की गई है।
गोगी गैंग के सदस्यों को निशाना बनाने की तैयारी
क्राइम ब्रांच के डीसीपी हर्ष इंदौरा के मुताबिक,11 जून को उनकी टीम को सूचना मिली थी कि टिल्लू गैंग के दो बदमाश अवैध हथियारों के साथ बाहरी उत्तरी दिल्ली क्षेत्र में मौजूद हैं और वे विरोधी गोगी गैंग के सदस्यों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को दबोच लिया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों आरोपी टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल में हुई हत्या का बदला लेने की योजना का हिस्सा थे।
जांच में सामने आया कि वे सोशल मीडिया के जरिए गैंग के अन्य सदस्यों के संपर्क में थे और विरोधी गैंग के लोगों की रेकी कर रहे थे। हालांकि टिल्लू की मौत के बाद गैंग की गतिविधियों का संचालन हिममत उर्फ चीकू कर रहा है, जो मकोका के एक मामले में पैरोल जंप कर फरार चल रहा है।
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी विशाल पंडित का बड़ा भाई युद्धवीर उर्फ कालू पंडित एक सक्रिय बदमाश है और उसके नाम से अलग गैंग भी संचालित होती है। विशाल किशोरावस्था से ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, पुलिस पर फायरिंग, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। दीपांशु भी पहले कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है।
(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट पर आधारित)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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