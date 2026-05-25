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दिल्ली: काम नहीं मिला तो साफ करने गया सेप्टिक टैंक, मौत; दूसरे की हालत नाजुक

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रजनीश कुमार पाण्डेय, नई दिल्ली
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दिल्ली के न्यू अशोक नगर में सेप्टिक टैंक साफ करने उतरे दो मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आ गए। इस दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत नाजुक बताई जाती है।

दिल्ली: काम नहीं मिला तो साफ करने गया सेप्टिक टैंक, मौत; दूसरे की हालत नाजुक

दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया। रविवार दोपहर ए-ब्लॉक की गली संख्या-41 में सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे दो मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आ गए। इस हादसे में 55 वर्षीय एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 34 वर्षीय दूसरे मजदूर की हालत नाजुक है। पुलिस ने मामले में लापरवाही से मौत का केस दर्ज कर लिया है और ठेकेदार व मकान मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। परिजनों का कहना है कि विनोद (मृतक) को काम नहीं मिल रहा था। इसके कारण वह सेप्टिक टैंक की सफाई का काम करने गया था।

अनिल नाम के ठेकेदार ने बुलाया था काम पर

पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थानीय मकान मालिक ने सेप्टिक टैंक साफ कराने के लिए अनिल नाम के ठेकेदार को बुलाया था। अनिल ने इस काम के लिए नोएडा सेक्टर-16 निवासी 55 वर्षीय विनोद और एक अन्य जानकार के माध्यम से 34 वर्षीय धर्मेंद्र को दिहाड़ी पर बुलाया। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि ठेकेदार ने लापरवाही बरतते हुए दोनों मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के करीब 8 फीट गहरे टैंक में गाद निकालने के लिए उतार दिया।

जहरीली गैस से हुए बेहोश

टैंक में उतरने के कुछ ही देर बाद जहरीली गैस के प्रभाव से दोनों मजदूर अंदर ही अचेत हो गए। मजदूरों को बेहोश देखकर ठेकेदार अनिल ने तुरंत मकान मालिक और स्थानीय लोगों की मदद से रस्सी और कुंडे के सहारे दोनों को बाहर निकाला। दोनों को निजी वाहन से तुरंत एलबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने विनोद को मृत घोषित कर दिया। धर्मेंद्र का इलाज जारी है, लेकिन उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।

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इकलौता सहारा छिना, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

विनोद का परिवार नोएडा के सेक्टर-16 में रहता है। वह घर में कमाने वाला इकलौता सदस्य था और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। परिजनों के मुताबिक, ठेकेदार अनिल रविवार को उसे घर से ही काम के लिए बुलाकर लाया था। उसकी मौत के बाद परिवार पूरी तरह से टूट गया है। धर्मेंद्र पेशे से एक प्लंबर है।

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काम नहीं मिलने के कारण साफ करने गया सेप्टिक टैंक

विनोद के भाई ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से काम नहीं मिलने के कारण आर्थिक तंगी थी, जिसके चलते मजबूरी में उसने टैंक सफाई का काम पकड़ लिया। उसके परिवार में पत्नी रेखा और तीन बच्चे हैं। अस्पताल में परिजनों ने ठेकेदार व मकान मालिक की लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा भी किया, जिन्हें बाद में पुलिस ने समझा-बुझाकर शांत कराया।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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