MCD सदन में और बढ़ी भाजपा पार्षदों की संख्या, क्या कहता है मौजूदा गणित?
साकेत कोर्ट की ओर से आम आदमी पार्टी के पार्षद अरुण नवारिया का चुनाव रद्द करने के बाद भाजपा के नरेश को पुष्प विहार वार्ड से नया पार्षद शपथ दिलाई गई है। इससे एमसीडी में भाजपा की ताकत बढ़ गई है।
दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के सदन की विशेष बैठक में सोमवार को वार्ड संख्या 166 पुष्प विहार से नरेश को पार्षद पद की शपथ दिलाई गई। महापौर प्रवेश वाही ने निगम आयुक्त संजीव खिरवार की मौजूदगी में सदन की विशेष बैठक में नरेश को शपथ दिलवाई। इससे पहले, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के वार्ड संख्या 166 पुष्प विहार से पार्षद अरुण नवारिया के वर्ष 2022 के निगम चुनाव के निर्वाचन को पिछले हफ्ते रद्द कर दिया। इसके साथ ही एमसीडी सदन में भाजपा पार्षदों की संख्या बढ़ गई है।
अरुण पर आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले हफ्ते अदालत ने उनका निर्वाचन रद करने का फैसला सुनाया था। इसके बाद दूसरे स्थान पर रहे भाजपा के उम्मीदवार नरेश को विधिवत निर्वाचित पार्षद घोषित कर दिया।
मौजूदा संख्याबल का गणित
साकेत कोर्ट का फैसला आने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने भी पुष्प विहार वार्ड से भाजपा के पार्षद नरेश को निर्वाचित घोषित कर दिया है। इन फैसलों के बाद अब निगम के सदन में कुल 250 सदस्यों में से भाजपा के पार्षदों के संख्या बल और बढ़कर 143 हो गई है। अब मौजूदा स्थिति में आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या 98, कांग्रेस के पार्षदों की संख्या 8 है। जबकि एक पार्षद के निधन के कारण एक वार्ड रिक्त है।
आम आदमी पार्टी ने लगाए कई आरोप
इसके अलावा निगम की दक्षिण जोन वार्ड समिति में कुल 23 सदस्यों में से भाजपा की संख्या 10 से बढ़कर 11 हो गई है। जबकि आप की संख्या 10 से घटकर 9 हो गई है और दो पार्षद सदस्य इस जोन में कांग्रेस के हैं। हालांकि, आम आदमी पार्टी ने साकेत कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। नरेश को शपथ दिलाई जाने का आम आदमी पार्टी ने विरोध कर सत्ता पक्ष पर कई आरोप लगाए हैं।
महापौर ने आप पर साधा निशाना
प्रवेश वाही ने कहा कि भाजपा के पार्षद के विजेता घोषित होने के पश्चात पुष्प विहार वार्ड के रुके हुए विकास को गति मिलेगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि गलत तरीके से जानकारी छुपाकर आम आदमी पार्टी ने वार्ड संख्या पुष्प विहार का चुनाव तो जीत लिया लेकिन लगभग पिछले चार साल में उनके पार्षद ने वार्ड में कोई काम नहीं किया। महापौर ने कहा कि नवनिर्वाचित भाजपा पार्षद नरेश पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ काम करेंगे और वार्ड के विकास को नई दिशा प्रदान करेंगे।
नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा को घेरा
इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष व आम आदमी पार्टी के पार्षद अंकुश नारंग ने भाजपा को घेरते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार किए बिना ही अपने पार्षद को शपथ दिला दी। जबकि पहले विजयी घोषित आम आदमी पार्टी के पार्षद अरुण नवारिया का मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है। इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में 26 नवंबर को होगी।
साढ़े 4 मिनट में सदन की कार्यवाही समाप्त करने पर विपक्ष ने सवाल उठाए
नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने आरोप लगाया कि सोमवार को सुबह 10 बजे निगम का तत्काल सदन बुलाकर विशेष बैठक का आयोजन किया गया और महज साढ़े चार मिनट में ही बैठक खत्म कर दी गई। सत्ता पक्ष को 26 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के आने वाले अरुण नवारिया से जुड़े लंबित मामले से संबंधित फैसले का इंतजार करना चाहिए था। इस बैठक में डेंगू, मलेरिया के लगातार बढ़ रहे मामलों समेत निगम की सेवाओं एवं जनहित से जुड़े मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की गई।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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