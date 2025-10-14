Hindustan Hindi News
दिल्ली: महरौली रोड कॉलोनी में पेड़ों की अवैध कटाई पर NGT सख्त, दिया यह आदेश

दिल्ली के महरौली रोड स्थित एसटीसी हाउसिंग कॉलोनी में अवैध पेड़ों की कटाई के मामले में एनजीटी ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 14 Oct 2025 05:36 PM
दिल्ली के महरौली रोड स्थित एसटीसी हाउसिंग कॉलोनी में अवैध पेड़ों की कटाई का मामला अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। एनजीटी ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेष सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने विनय प्रकाश की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि पेड़ों की अवैध कटाई व छंटाई का आरोप प्रथम दृष्टया साबित हुआ है।

क्या आरोप?

शिकायत के मुताबिक, कॉलोनी में 17 पेड़ अवैध रूप से काटे गए और 10 पेड़ों की छंटाई की गई। इसके बाद एनजीटी ने दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ 300 नए पौधे लगाने और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं।

उप-वन संरक्षक (दक्षिण) को निर्देश

एनजीटी के समक्ष प्रतिवादी आरडब्ल्यूए ने स्वीकार किया कि अब तक 200 पौधे लगाए जा चुके हैं, जबकि जगह की कमी के कारण 100 पौधे लगाना बाकी है। इस पर एनजीटी ने उप-वन संरक्षक (दक्षिण) को निर्देश दिया कि कॉलोनी में शेष पौधे लगाने के लिए उपयुक्त स्थान चिह्नित करें।

आरडब्ल्यूए को सौंपी जिम्मेदारी

साथ ही आरडब्ल्यूए को सभी 300 पौधों की नियमित सिंचाई, खाद और सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से प्रति पेड़ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने की मांग की गई थी, लेकिन एनजीटी ने इसे खारिज कर दिया।

प्राथमिकी दर्ज, जांच जारी

दिल्ली सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग ने बताया कि इस मामले में 7 मार्च 2024 को मालवीय नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद 30 मई 2024 को दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम की धारा आठ और धारा 24 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। विभाग ने कहा कि जांच जारी है और पुलिस को जल्द रिपोर्ट पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। एनजीटी ने पुलिस को जांच तेज करने और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

