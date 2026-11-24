डीडीए ने अपने 17 पार्कों में सांस्कृतिक, शैक्षिक और मनोरंजक कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू की है। इसमें स्कूलों के लिए शुल्क बहुत कम रखी गई है। वहीं कुछ कार्यक्रमों के आयोजन को प्रतिबंधित भी किया गया है।

डीडीए ने अपने पार्कों की बुकिंग के लिए नई नीति लागू की है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने अपने पार्कों में विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करने के बुकिंग की नई नीति लागू की है। डीडीए प्रशासन ने मंगलवार को अपने अधीन आने वाले 17 पार्कों व हरित क्षेत्रों में कई तरह के समारोह व कार्यक्रमों के आयोजन के लिए ऑनलाइन सिंगल-विंडों प्रणाली शुरू कर दी है। इसमें लोग, संस्थानसांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षिक, मनोरंजक व स्वास्थ्य समारोह से जुड़े कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेंगे। हालांकि, इस विशेष नीति में राजनीतिक गतिविधियों व शादी-ब्याह समारोह को बाहर रखा गया है। लेकिन प्री-वेडिंग व पोस्ट वेडिंग शूट के लिए अनुमति प्रदान की गई है। स्कूल और छात्रों के लिए विशेष सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें शैक्षिक एवं मनोरंजक गतिविधियों के लिए तय पार्क क्षेत्रों की बुकिंग को एक रुपये में कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त डीडीए प्रशासन ने ए श्रेणी को ए1, ए2 और ए3 श्रेणी में विभाजित किया है। जिसमें ए1 श्रेणी को 200 व्यक्तियों तक की

छोटी सभा में, ए2 श्रेणी में 200 से अधिक व 500 व्यक्तियों तक के लिए मध्यम सभा में और ए3 श्रेणी में 500 से अधिक व्यक्तियों के लिए बड़ी सभा में वर्गीकृत किया है। इसमें www.dda.gov.in, https://online.dda.org.in/booking/selectpark.aspx से जुड़ा प्रस्तावित केंद्रीकृत सिंगल-विंडो ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से बुकिंग की पूरी प्रक्रिया एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। आवेदन करने वाले लोग उपलब्ध स्थलों की जानकारी इस वेबसाइट के जरिए प्राप्त कर सकेंगे और अन्य विवरण व सूचना प्राप्त कर सकेंगे।

तीन श्रेणियों में पार्कों की बुकिंग - ए श्रेणी में ओपन स्पेस के लिए तय किया गया है

- बी श्रेणी में विशिष्ट सुविधाएं, जैसे कि एम्फीथिएटर (खुले रंगमंच), बोट क्लब और कोई अन्य निर्धारित स्थान को

- सी श्रेणी में सिनेमैटोग्राफी और कमर्शियल शूट व फिल्मिंग को रखा गया है। इनके लिए अलग शुल्क (टैरिफ) लागू होगा।

ए श्रेणी को तीन भागों में बांटा - ए1 श्रेणी में 200 लोगों की क्षमता के लिए योगा, ध्यान, फिटनेस, कविताओं के पढ़ने, कीताबों पर चर्चा व लॉन्च के लिए, स्कूलों द्वारा पिकनिक, पेंटिंग, फोटोग्राफी, प्रतियोगितां, डिबेट के लिए, आरडब्ल्यूए गतिविधियों के लिए, पिकनिक, निजी समारोह, गाइडेड नेचर वॉक व हेरिटेज वॉक, कार्यशालाएं व जागरूकता कार्यक्रम, डॉक्यूमेंट्री व फिल्म स्क्रीनिंग, वॉकाथॉन व मैराधान और राहगिरी आदि को बुक करा सकेंगे।

- ए2 श्रेणी में 200 से 500 लोगों की क्षमता के लिए सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण व प्रदर्शन और थिएटर के लिए, कॉन्सर्ट व टिकेटेड शो के लिए, कला व क्राफ्ट, बुक व अन्य किसी प्रदर्शनी के लिए, रिटेल फेयर व बाजार की गतिविधियों के लिए, कॉरपोट व इंस्टीट्यूशनल (संस्थागत) कार्यक्रमों के लिए, प्रकाशन, प्रोडक्ट लॉन्च के लिए, डॉक्युमेंट्री फिल्म व स्क्रीनिंग, फेशन, लाइफसाइल व प्रोमेशन से जुड़े कार्यक्रम, वॉकाथॉन, मैराथन व राहगिरी जैसे कार्यक्रमों, शादी-समारोह के लिए पार्कों को बुक करा सकेंगे।

- ए3 श्रेणी में 500 लोगों से अधिक की गतिविधियों में आर्ट, क्राफ्ट व फूड फेस्टिवल, वीआईपी व उच्च सुरक्षा वाले कार्यक्रम, ईवेंट व समारोह जिसमें ऐसे कार्यक्रम जिनमें बड़े मंच, लाइटिंग आदि की आवश्यकता होती है, उन्हें बुक कराए जा सकेंगे।

ए श्रेणी के तीनों भागों के लिए ये होगा शुल्क - ए1 श्रेणी के लिए प्रतिदिन 4 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए 3 हजार रुपये जीएसटी के साथ शुल्क लगेगा। जबकि चार हजार वर्ग मीटर से 8 हजार वर्ग मीटर के लिए प्रतिदिन 6 हजार रुपये जीएसटी के साथ और 8 हजार से 12 हजार वर्ग मीटर के लिए 9 हजार रुपये जीएसटी के साथ शुल्क लगेगा।

- ए2 श्रेणी के लिए प्रतिदिन 4 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए 5 हजार रुपये जीएसटी के साथ शुल्क लगेगा। जबकि चार हजार वर्ग मीटर से 8 हजार वर्ग मीटर के लिए प्रतिदिन 10 हजार रुपये जीएसटी के साथ और 8 हजार से 12 हजार वर्ग मीटर के लिए 15 हजार रुपये जीएसटी के साथ शुल्क लगेगा।

- ए3 श्रेणी के लिए प्रतिदिन 4 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए 6 हजार रुपये जीएसटी के साथ शुल्क लगेगा। जबकि चार हजार वर्ग मीटर से 8 हजार वर्ग मीटर के लिए प्रतिदिन 12 हजार रुपये जीएसटी के साथ और 8 हजार से 12 हजार वर्ग मीटर के लिए 18 हजार रुपये जीएसटी के साथ शुल्क लगेगा।

अनुमति प्राप्त गतिविधियों में ये शामिल की गई हैं 1. बुकिंग एजेंसी द्वारा प्रस्तुत इवेंट प्लान के अनुमोदन के अधीन, गतिविधियों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, थिएटर, चर्चाएं, कविता पाठ, डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग, साहित्यिक और भाषाई उत्सव, कला प्रतियोगिताएं और प्रदर्शनियां, स्वास्थ्य और फिटनेस कार्यक्रम, कार्यशालाएं, पुस्तक मेले, शिल्प बाजार, खाद्य उत्सव, स्कूली शैक्षिक या कॉर्पोरेट कार्यक्रम, फोटोग्राफी और फिल्म निर्माण; पिकनिक तथा निजी या सामुदायिक आयोजन शामिल हो सकते हैं।

2. मनोरंजक फोटोग्राफी, व्यावसायिक फोटोग्राफी (जिसमें प्री-वेडिंग और पोस्ट-वेडिंग शूट शामिल हैं) और व्यावसायिक फिल्म निर्माण की अनुमति, डीडीए द्वारा नियमों के तहत निर्धारित लागू अनुमतियों और शुल्कों के अधीन दी जाएगी।

3. 'रेडी-टू-ईट' (तुरंत खाने योग्य) या पहले से पके हुए भोजन को प्राथमिकता दी जाएगी। केवल आवश्यकता होने पर ही, संबंधित निदेशक (बागवानी) की पूर्व अनुमति से, निर्धारित क्षेत्रों में, और अग्नि सुरक्षा नियमों के पालन, आवश्यक कानूनी अनुमतियों, सुरक्षित खाना पकाने के तरीकों, कचरे के उचित निपटान तथा स्थल को उसकी मूल स्थिति में वापस लाने की शर्तों के साथ, मौके पर खाना पकाने की अनुमति दी जा सकती है।

प्रतिबंधित गतिविधियां डीडीए पार्कों के सार्वजनिक स्वरूप, प्राकृतिक बनावट, पारिस्थितिक संवेदनशीलता, सुरक्षा और व्यवस्थित उपयोग को बनाए रखने के लिए इन गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा :-

1. राजनीतिक कार्यक्रम, विवाह समारोह, शादी की दावतें और इनसे जुड़े अन्य उत्सव। शादी, शादी से पहले या शादी के बाद की फोटोग्राफी की अनुमति को किसी भी तरह के समारोह या कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं माना जाएगा।

2. ऐसी कोई भी गतिविधि जिसका उल्लेख स्वीकृत 'इवेंट प्लान' (कार्यक्रम योजना) में नहीं है या जो 'इवेंट प्लान' और दी गई अनुमति की शर्तों के विपरीत की जाती है।

3. जमीन खोदना, खुदाई करना, ज़मीन में खूंटे गाड़ना, पेड़-पौधों को काटना या नुकसान पहुँचाना, या कोई भी ऐसा काम करना जिससे प्राकृतिक बनावट, मिट्टी या वहाँ मौजूद बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को नुकसान पहुँचे या उसमें बाधा आए।

4. पार्क परिसर के भीतर कचरा डालना, उसे ज़मीन में दबाना, जलाना, इधर-उधर कूड़ा फैलाना या किसी भी तरह का बेकार सामान वहीं छोड़ देना।

5. बिना पूर्व जानकारी दिए और लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना टिकट बेचना, सामान या सेवाएँ बेचना, कमर्शियल ब्रांडिंग, विज्ञापन, प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) या प्रचार-प्रसार से जुड़ी गतिविधियाँ करना।

बुकिंग की अवधि और कार्यक्रम का समय

बुकिंग की अवधि के लिए इन बिंदुओं को तय किया गया है

ए श्रेणी के लिए : कार्यक्रम के लिए अधिकतम पांच दिनों तक की बुकिंग की अनुमति दी जा सकती है। कार्यक्रम से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक, इंस्टॉलेशन (तैयारी), हटाने (डिसमेंटलिंग) और जगह खाली करने के लिए, पूर्व अनुमति के साथ बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के समय दिया जा सकता है। यदि इससे अधिक समय लिया जाता है, तो क्लॉज़ 8 में बताए गए अनुसार बुकिंग शुल्क लागू होगा।

बी श्रेणी के लिए : अधिकतम तीन दिनों तक की बुकिंग की अनुमति दी जा सकती है, जो आधे दिन या पूरे दिन के आधार पर हो सकती है (जहाँ भी लागू हो)। इंस्टॉलेशन, कार्यक्रम का आयोजन, सामान हटाना और जगह खाली करने जैसी सभी गतिविधियां, स्वीकृत बुकिंग अवधि के भीतर ही पूरी की जानी चाहिए।

सी श्रेणी के लिए : सिनेमैटोग्राफी और कमर्शियल शूट: अधिकतम पांच दिनों तक की बुकिंग की अनुमति दी जा सकती है। यदि निर्धारित अवधि से अधिक समय चाहिए, तो इसके लिए प्रधान आयुक्त (बागवानी) से पहले लिखित अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति जगह की उपलब्धता, लागू प्रतिबंधों और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर निर्भर करेगी। कुल स्वीकृत अवधि (जिसमें कोई भी विस्तार शामिल हो) को अलॉटमेंट लेटर (आवंटन पत्र) में स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा।

देनी होगी कार्यक्रम की योजना प्रत्येक बुकिंग आवेदन के साथ एक कार्यक्रम योजना संलग्न होनी चाहिए, जिसे डीडीए के ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस योजना में निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए:

1. कार्यक्रम का उद्देश्य और स्वरूप, प्रस्तावित गतिविधियाँ, कार्यक्रम की अवधि।

2. अनुमानित अतिथियों की संख्या और कार्यक्रम के आयोजन एवं प्रबंधन के लिए उत्तरदायी अधिकृत प्रतिनिधि का विवरण।

3. प्रस्तावित स्थल का लेआउट, जिसमें तंबू, स्टॉल, मंच और अन्य अस्थायी प्रतिष्ठानों द्वारा घेरे जाने वाले क्षेत्र का संकेत दिया गया हो, जहाँ भी लागू हो।

4. प्रस्तावित भोजन और पेय व्यवस्था का विवरण, यदि कोई हो।

5. टिकट, प्रवेश शुल्क या अन्य शुल्क का विवरण, यदि लागू हो।

6. निर्धारित प्रारूप में विधिवत हस्ताक्षरित वचन पत्र।

डीडीए के इन पार्कों व यमुना डूब क्षेत्र के पार्कों को बुक कराया जा सकेगा

- बांसेरा पार्क, असिता पार्क, महरौली पुरातत्व पार्क की बुकिंग करा सकते हैं

बांसेरा पार्क - कैफे टैरेस पर लॉन एरिया 840 वर्ग मीटर के लिए के लिए नॉन कमर्शियल गतिविधियों के लिए 10 हजार रुपये और 15 हजार रुपये सिक्युरिटी डिपॉजिट होगा। जबकि कमर्शियल गतिविधि के लिए 15 हजार रुपये और सिक्योरिटी डिपॉजिट 15 हजार रुपये है।

- फ्लोरल टैरेस के लॉन एरिया के लिए (रेन शेल्टर के साथ) 450 वर्ग मीटर के लिए नॉन कमर्शियल गतिविधियों के लिए 5 हजार रुपये और 10 हजार रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। जबकि कमर्शियल गतिविधि के लिए 75 हजार रुपये और सिक्योरिटी डिपॉजिट 10 हजार रुपये है।

- फ्लोरल गार्डन व फ्लोरल टैरेस के लिए 2100 वर्ग मीटर में नॉन कमर्शियल गतिविधियों के लिए 10 हजार रुपये और 15 हजार रुपये सिक्युरिटी डिपॉजिट होगा। जबकि कमर्शियल गतिविधि के लिए 30 हजार रुपये और सिक्योरिटी डिपॉजिट 25 हजार रुपये है।

- एराइवल जोन में 7280 वर्ग मीटर के लिए नॉन कमर्शियल गतिविधियों के लिए 50 हजार रुपये और 25 हजार रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। जबकि कमर्शियल गतिविधि के लिए 75 हजार रुपये और सिक्युरिटी डिपॉजिटी 37 हजार 500 रुपये है।

- टेबल टॉप प्लेट्यू हरित क्षेत्र 12 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में नॉन कमर्शियल गतिविधियों के लिए 2 लाख 50 हजार रुपये और 1 लाख 25 हजार सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। जबकि कमर्शियल गतिविधि के लिए 3 लाख 50 हजार और सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए 2 लाख 50 हजार रुपये है।

असिता पार्क वाटर बॉडी लॉन 1560 वर्ग मीटर के लिए नॉन कमर्शियल गतिविधियों के लिए 30 हजार रुपये और 20 हजार रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। जबकि कमर्शियल गतिविधि के लिए 50 हजार रुपये और सिक्योरिटी डिपॉजिट 20 हजार रुपये है।

- कन्ना लॉन 2860 वर्ग मीटर के लिए नॉन कमर्शियल गतिविधियों के लिए 75 हजार रुपये और 25 हजार रुपये सिक्युरिटी डिपॉजिट होगा। जबकि कमर्शियल गतिविधि के लिए एक लाख रुपये और सिक्युरिटी डिपॉजिटी 25 हजार रुपये है।

- मुख्य मंडली 8900 वर्ग मीटर में नॉन कमर्शियल गतिविधियों के लिए 1 लाख 25 हजार रुपये और 50 हजार रुपये सिक्युरिटी डिपॉजिट होगा। जबकि कमर्शियल गतिविधि के लिए दो लाख रुपये और सिक्युरिटी डिपॉजिटी 75 हजार रुपये है।

- बुधा लॉन 3270 वर्ग मीटर के लिए नॉन कमर्शियल गतिविधियों के लिए 75 हजार रुपये और 25 हजार रुपये सिक्युरिटी डिपॉजिट होगा। जबकि कमर्शियल गतिविधि के लिए एक लाख रुपये और सिक्युरिटी डिपॉजिटी 25 हजार रुपये है।

- सूर्या लॉन 800 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए नॉन कमर्शियल गतिविधियों के लिए 25 हजार रुपये और 10 हजार सिक्युरिटी डिपॉजिट होगा। जबकि कमर्शियल गतिविधि के लिए 40 हजार और सिक्योरिटी डिपॉजिट 15 हजार रुपये है।

- कैफे लॉन के लिए नॉन कमर्शियल गतिविधियों के लिए 75 हजार रुपये और 25 हजार रुपये सिक्युरिटी डिपॉजिट होगा। जबकि कमर्शियल गतिविधि के लिए एक लाख रुपये और सिक्युरिटी डिपॉजिटी 25 हजार रुपये है।

- सर्कुलर लॉन 13,720 वर्ग मीटर के लिए नॉन कमर्शियल गतिविधियों के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये और 50 हजार रुपये सिक्युरिटी डिपॉजिट होगा। जबकि कर्मशियल गतिविधि के लिए 2 लाख 50 हजार रुपये और सिक्युरिटी डिपॉजिट 75 हजार रुपये है।

महरौली पुरातत्व पार्क - महरौली पुरातत्व पार्क में चारबाग क्षेत्र कुली खान मकबरे जो 14,200 वर्ग मीटर में फैला है, इसमें नॉन कमर्शियल के लिए प्रतिदिन 3 लाख रुपये और 75 हजार रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा।

- इसी स्थान के लिए कमर्शियल गतिविधि के लिए प्रतिदिन 5 लाख रुपये और 1 लाख रुपये सिक्युरिटी डिपॉजिट

- व्याख्या केंद्र के सामने मौजूद हरित क्षेत्र के लिए जो 1400 वर्ग मीटर में मौजूद है, इसमें नॉन कमर्शियल गतिविधियों के लिए 30 हजार रुपये और 15 हजार रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। जबकि कमर्शियल गतिविधि के लिए 50 हजार रुपये और सिक्योरिटी डिपॉजिट 20 हजार रुपये है।

-चौमुखा दरवाजा 1030 वर्ग मीटर क्षेत्र की बुकिंग में नॉन कमर्शियल गतिविधियों के लिए 20 हजार रुपये और 10 हजार रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। जबकि कमर्शियल गतिविधि के लिए 30 हजार रुपये और सिक्योरिटी डिपॉजिट 15 हजार रुपये है।

श्रेणी बी के लिए विशेष गतिविधियां जैसे एंफीथिएटर बोट क्लब व अन्य तय किए गए स्थान के लिए ये शुल्क लगेगा

- आधे दिन व छह घंटे के लिए बिना टिकट वाले इवेंट के लिए 3 हजार रुपये प्रति स्लॉट और टिकट वाले कार्यक्रम के लिए 10 हजार रुपये प्रति स्लॉट होगा। जिसमें रिफंडेबल सिक्युरिटी डिपॉजिट 6 हजार रुपये शुल्क है।

- पुरे दिन व पार्क के समय के अनुसार बिना टिकट वाले इवेंट के लिए 5 हजार रुपये प्रतिदिन और टिकेट वाले कार्यक्रम के लिए 15 हजार रुपये प्रति स्लॉट होगा। जिसमें रिफंडेबल सिक्युरिटी डिपॉजिट 10 हजार रुपये शुल्क है।

सिनेमेटोग्राफी व कमर्शियल शूट के लिए ये शुल्क - वेडिंग, प्री-वेडिंग शूट और पोस्ट वेडिंग शूट व नॉन कमर्शियल फोटो शूट के लिए प्रतिदिन 5 हजार रुपये जीएसटी के साथ शुल्क लगेगा। इसमें कोई सिक्युरिटी डिपॉजिट नहीं करानी होगी।

- अकादमिक, छात्रों के फिल्म शूट स्कूल द्वारा अधिकृत पत्र के साथ निशुल्क रहेंगे।

- सामाजिक जागरूकता वाले शूट के लिए 10 हजार रुपये बिना किसी सिक्युरिटी डिपॉजिट के शुल्क लगेगा।

- सराकरी व पीएसयू फिल्म शूट के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा।

- कमर्शियल फिल्मिंग, विज्ञापन शूट के लिए, डॉक्यूमेंट्री व अन्य किसी गतिविधि के लिए जो इस नीति में कवर नहीं होते हैं उनके लिए 1 लाख रुपये प्रतिदिन जीएसटी के साथ और 50 हजार रुपये सिक्युरिटी डिपॉजिट लगेगा।

बुकिंग को रद करने की अवधि - बुकिंग को रद कराने में 30 दिन की अवधि से अधिक समय में 100 फीसदी जमा कराया गया शुल्क वापस मिलेगा।

- 21 से 30 दिनों में बुकिंग रद करने पर 75 फीसदी शुल्क वापस मिलेगा।

- 10 से 20 दिनों में बुकिंग रद करने पर 50 फीसदी वापस मिलेगा।

- 10 दिनों से कम समय में कोई शुल्क वापस नहीं मिलेगा।

आउटडोर लर्निंग को मिलेगा बढ़ावा डीडीए अधिकारियों ने बताया कि इस नीति के जरिए बच्चों और युवा छात्रों को प्रकृति तक पहुंच बनाना है। इससे अकादमिक गतिविधियों के जरिए आउटडोर लर्निंग और अनुभव आधारित शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखा गया है। इस महत्व को लेकर डीडीए ने स्कूलों को शैक्षिक व मनोरंजक गतिविधियों के लिए तय पार्कों की बुकिंग सिर्फ एक रुपये में करने की सुविधा प्रदान की है। इन गतिविधियों में स्कूल के पिकनिक, पेंटिंग व फोटोग्राफी गतिविधियां, प्रतियोगिताएं और इसी प्रकार की अन्य शैक्षिक गतिविधियां शामिल हो सकती हैं।