एमसीडी ने दिल्ली में गेस्ट हाउसों के लिए सुरक्षा नियम कड़े कर दिए हैं। इसके तहत चौथी मंजिल या उससे ऊपर गेस्ट हाउस चलाने पर रोक लगा दी गई है। यही नहीं ऊंची इमारतों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य कर दी गई है।

दिल्ली में गेस्ट हाउसों पर MCD प्रशासन सख्त सुरक्षा नियमों को लागू कर रहा है।

दिल्ली में संचालित होने वाले गेस्ट हाउसों पर एमसीडी प्रशासन सख्त सुरक्षा नियमों को लागू कर रहा है। इसे लेकर एमसीडी प्रशासन ने दिल्ली में संचालित होने वाले गेस्ट हाउसों व इससे जुड़े प्रतिष्ठानों को लेकर अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (फायर एनओसी) को अनिवार्य कर दिया है। इसके अतिरिक्त चौथी मंजिल या उससे ऊपर के गेस्ट हाउस चलाने पर एमसीडी प्रशासन ने रोक लगा दी है। इस संबंध में निगम अधिकारियों ने बताया कि निगम ने इमारतों की चौथी मंजिल या उससे ऊपर गेस्ट हाउस चलाने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा, बिल्डिंग नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए फायर सेफ्टी (अग्नि सुरक्षा) संबंधी नियमों को और सख्त कर दिया गया है।

12 मीटर व उससे ऊंची इमातों पर अनिवार्य होगा फायर एनओसी निगम अधिकारियों ने बताया कि नए निर्देशों के अनुसार अब 12 मीटर या उससे अधिक ऊंची इमारतों में चलने वाले गेस्ट हाउस के पास दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) द्वारा जारी वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। निगम के जन स्वास्थ्य विभाग ने गेस्ट हाउस और ठहरने की सुविधा देने वाले अन्य प्रतिष्ठानों के संचालकों को निर्देश दिया है कि वे लागू बिल्डिंग उप-नियमों और आग की सुरक्षा संबंधी जरूरतों का पालन करें।

बिना फायर एनओसी के नहीं होगा नवीनीकरण निगम अधिकारियों ने बताया कि बिना वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के गेस्ट हाउस चलाना या सर्टिफिकेट की समय-सीमा खत्म होने के बाद उसका नवीनीकरण (रिन्यू) न कराना, यह सब सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। दिल्ली के सभी गेस्ट हाउस, चाहे उनकी इमारत की ऊंचाई कुछ भी हो। वह सभी अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (फायर एनओसी) के दायरे में आने चाहिए।

12 मीटर से कम ऊंची इमारतों को छूट निगम अधिकारियों ने बताया कि 12 मीटर से कम ऊंचाई वाली इमारतों में चल रहे गेस्ट हाउस को फायर एनओसी से लेने से छूट दी गई है। हालांकि, इस छूट का मतलब यह नहीं है कि वे बुनियादी अग्नि सुरक्षा सावधानियों का पालन करने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि ऐसी जगहों पर आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। बाहर निकलने के रास्ते बिना किसी रुकावट के खुले होने चाहिए और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए काम करने की हालत में फायर एक्सटिंग्विशर (अग्निशामक यंत्र) मौजूद होने चाहिए।

अवैध तरीके से एवं नियम उल्लंघन पर ये होती है कार्रवाई - सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशानुसार, आवासीय क्षेत्रों या छतों (टेरेस) पर व्यावसायिक रूप से रेस्तरां या कैफे चलाना नियमों के खिलाफ है।

- एमसीडी से बिना स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस (एचटीएल) के जरिए रेस्तरां व होटल चलाना व मौजूदा एचटीएल का नवीनीकरण न करने पर प्रतिष्ठान को नोटिस जारी कर सील करने का कानूनी प्रावधान है।

- बिना फायर एनओसी के रेस्तरां व होटल चलाना गैर कानूनी है। इससे इमारत व संपत्ति को सील करने की कार्रवाई होती है।

- अवैध रूप से होटल व रेस्तरां चलाने पर परिसर व संपत्ति की बिजली व पानी कनेक्शन काटकर उसे तुरंत सील करने की कानूनी प्रावधान है।

- सही तरीके से होटल व रेस्तरां चलाने की अनुमति नहीं ली गई है तब उनका एचटीएल लाइसेंस रद कर दिया जाता है।

- बिना अनुमति के और बिना लाइसेंस के होटल व रेस्तरां में शराब परोसी जा रही है, तब उन पर आपराधिक मामला दर्ज होता है।

- बिना लाइसेंस के होटल व रेस्तरां चलाने पर ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म पर भी पूरी तरह से रोक लगाई जाती है।

बेसमेंट में रेस्तरां एवं होटल चलाना गैर कानूनी है - नियमों के मद्देनजर दिल्ली में बेसमेंट में रेस्तरां व होटल चलाना पूरी तरह से गैर कानूनी है।

- निगम के नियमों के तहत भोजनालय, किचन की बेसमेंट में मनाही है। बेसमेंट में किसी भी तरह की कुकिंग व कमर्शियल किचन के संचालन सख्त तरीके से वर्जित है।

- सीमित इस्तेमाल के साथ बेसमेंट का उपयोग पार्किंग, स्टोरेज-भंडारण या एयर कंडीशनिंग प्लांट लगाने के लिए किया जा सकता है।

- सिर्फ बैठने की जह के लिए कुछ सुरक्षित कमर्शियल संपत्तियों में बेसमेंट का उपयोग किया जा सकता है, इसके लिए एमसीडी व दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) से मंजूरी व एनओसी लेना आवश्यक है।

- बिना अनुमति के अवैध तरीके से बेसमेंट में रेस्तरां चलाना व होटल के कमरे बनाना कानून का उल्लंघन है।

बेसमेंट का उपयोग के लिए ये है नियम - एमसीडी के भवन उपनियमों के अनुसार बेसमेंट का उपयोग मुख्य रूप से सिर्फ पार्किंग, बैंक लॉकर या घरेलू स्टोरेज के लिए ही किया जा सकता है।

- बेसमेंट में कमर्शियल गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक।

- बेसमेंट में व्यावसायिक उपयोग की अनुमति होने पर भी बेसमेंट में होटल, गेस्ट हाउस या रेस्टोरेंट चलाना सख्त मना है।

- बेसमेंट में वेंटिलेशन और आपातकालीन निकासी न होने के कारण वहां लोगों के बैठने (होटल व रेस्टोरेंट) की अनुमति नहीं होती, जिससे आग लगने की स्थिति में बड़ा खतरा हो सकता है।

रेस्तरां व होटल के लिए ये लाइसेंस है बेहद जरूरी - दिल्ली में होटल या रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए आपको मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा, व्यापार संचालन और अग्नि सुरक्षा से जुड़े कई लाइसेंस लेने होते हैं।

- एमसीडी से रेस्तरां व होटल चलाने के लिए हेल्थ ट्रेड लाइसेंस (स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस) लेना अनिवार्य होता है।

- ईटिंग हाउस चलाने के लिए भी एमसीडी से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है।

- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से खाद्य सुरक्षा प्रमाणपत्र अनिवार्य है। छोटे व्यवसायों के लिए पंजीकरण और बड़े होटलों व रेस्टोरेंट के लिए स्टेट या सेंट्रल लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

बीते वर्ष 2025 में सितंबर में गोवा हादसे के बाद ये कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे - सभी रेस्तरां, बार, बैंक्वेट हॉल, भोजनालयों, छत पर स्थित टैरेस रेस्तरां जैसे खान-पान के प्रतिष्ठानों की जांच होगी

- सभी खाने के प्रतिष्ठानों में आग से बचाव के लिए उपकरणों की जांच होगी। आग से बचाव के लिए उपकरण न लगने पर निगम कार्रवाई करेगा।

- फायर एनओसी, स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस न होने पर रेस्तरां को सील किया जाएगा।

- स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस के नवीनीकरण की जांच होगी। लाइसेंस के नवीनीकरण न होने पर रेस्तरां व खाने के प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया जाएगा।

- भीड़ क्षमता का उल्लंघन करने वाले रेस्तरां, क्लब को तुरंत सील करने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

- खाने के प्रतिष्ठानों में विभिन्न जगहों पर आग से बचाव के उपकरण जैसे फायर अलार्म, पानी के छिड़काव की सुविधा, अग्नि बुझाने वाले यंत्र न होने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।