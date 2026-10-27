MCD स्कूलों की बदलेगी सूरत; 50 हजार नए दाखिलों का लक्ष्य, कर्मचारियों की होगी भर्ती
एमसीडी स्कूलों की सूरत बदलने वाली है। समिति ने 50 हजार नए दाखिलों का लक्ष्य रखा है। शिक्षा समिति ने सभी जोनों को 50 हजार नए बच्चों के दाखिले करने का लक्ष्य दिया है।
दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति की मंगलवार को बैठक हुई। शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने बताया कि इस बैठक में निगम के विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, छात्रों के दाखिले बढ़ाने, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करने, स्कूलों में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार करने और स्वच्छता, सुरक्षा व प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि शिक्षा समिति ने सभी जोनों को स्कूल चलो अभियान को 50 हजार नए बच्चों के दाखिले करने का लक्ष्य रखा है।
गुणवत्ता शिक्षा के लिए नई समिति का गठन होगा
शिक्षा समिति अध्यक्ष ने बताया कि बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करने के उद्देश्य से शिक्षाविदों की मूल्य आधारित एक विशेष समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। इसमें नैतिक मूल्यों, अनुशासन, सामाजिक जिम्मेदारी, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्यों व अन्य उपयोगी गतिविधियों को स्कूली शिक्षा में शामिल करने के सुझाव दिए जाएंगे। निगम के विद्यालयों को जीरो-वेस्ट बनाने की पहल शुरू होगी। नए निगम स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा।
निगम स्कूलों में छोटे मरम्मत कार्य के लिए फंड जारी होंगे
दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के भवनों, कक्षाओं एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की मरम्मत कार्य शुरू होगा। इसके तहत छोटे मरम्मत कार्य के लिए फंड जारी होंगे। शिक्षा समिति अध्यक्ष योगेश वर्मा ने बताया कि अगले 15 दिनों के अंदर यह कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे स्कूलों में जरूरी मरम्मत समय पर हो सकेगी और स्कूलों व शिक्षकों को सुरक्षित व बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा।
2800 कर्मचारियों की भर्ती होगी
शिक्षा समिति अध्यक्ष ने बताया कि निगम स्कूलों में सफाई व्यवस्था व सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एमटीएस के लगभग 2,800 कर्मचारियों की भर्ती संबंधी फाइल पर चर्चा की गई। इसे लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जिससे इस फाइल को अगले 15 दिनों के अंदर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करके समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जल्द लागू करने के भी निर्देश दिए गए। इससे विसंगतियां दूर होंगी।
निगम के विद्यालयों को जीरो-वेस्ट बनाने की पहल
विद्यालयों में स्वच्छता को बेहतर बनाने और कूड़े के निस्तारण का स्थायी समाधान निकालने के लिए सभी विद्यालयों में एरोबिन अथवा उपयुक्त जैविक कचरा प्रसंस्करण व्यवस्था स्थापित करने पर जोर दिया गया। इस व्यवस्था के माध्यम से विद्यालयों में उत्पन्न जैविक कचरे का परिसर में ही निस्तारण करने तथा उससे उपयोगी खाद बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यालयों को स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल एवं जीरो-वेस्ट परिसर के रूप में विकसित करना है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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