दिल्ली के उत्तम नगर में फिर तोड़फोड़ कार्रवाई; MCD ने हटाया अवैध निर्माण
दिल्ली के उत्तम नगर में एकबार फिर तोड़फोड़ की कार्रवाई सामने आई है। नगर निगम ने उत्तम नगर में पुलिस के साथ मिलकर अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने सोमवार को उत्तम नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इस कार्रवाई के तहत निगम के पश्चिम जोन के बिल्डिंग विभाग ने दिल्ली पुलिस की टीम के साथ मिलकर इमारत पर मौजूद अवैध कब्जे को हटाने की कार्यवाही ही। इस संबंध में स्थानीय निवासियों के अनुसार यह कार्रवाई बीते महीने होली के दिन हुई हत्याकांड के आरोपी के घर पर की गई है। इस दौरान निगम की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही। पुलिस द्वारा अवैध निर्माण को हटाने से पहले इस क्षेत्र में बेरिकेडिंग की। साथ ही, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस पूरी कार्रवाई की ड्रोन के जरिए भी निगरानी की गई।
नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर ऐक्शन
हालांकि, निगम अधिकारियों ने सोमवार की कार्रवाई को लेकर स्पष्ट किया है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा कोई मामला नहीं है। उल्लंघनकर्ता को कार्रवाई से पहले अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिया गया। उल्लंघनकर्ता के द्वारा कोई जवाब न मिलने पर निगम ने अतिक्रमण व अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की।
हथौड़े से इमारत के ऊपर के हिस्से को तोड़ा
इसमें तीन इमारत को जोड़ते हुए अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। इसके बाद निगम के कर्मचारियों ने हथौड़े से इमारत के ऊपर के हिस्से को तोड़ना शुरू किया। कई अन्य हिस्सों को तोड़ने के लिए जेसीबी व बुलडोजर को भी लाया गया। इसके जरिय भी कार्रवाई की गई। उल्लंघनकर्ता ने निगम के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद निगम प्रशासन ने यह कार्रवाई की।
एक से डेढ़ महीने तीसरी बार उत्तम नगर में ऐक्शन
निगम के पश्चिमी जोन प्रशासन की उत्तम नगर में एक से डेढ़ महीने में यह तीसरी कार्रवाई है। इससे पहले बीते महीने आठ मार्च को भी इस तरह से निगम ने नालों पर बने अवैध कब्जे को हटाने हुए कार्रवाई की थी। इसमें निगम द्वारा बताया गया कि बरसाती नाले के प्रवाह को रोकने और अन्य अतिक्रमण व अवैध निर्माण के मद्देनजर कार्रवाई की गई। इसके अलावा 14 मार्च को भी निगम ने उत्तम नगर में अतिक्रमण के तहत कई भोजनालय सील किए थे।
कई भोजनालय सील
इस मामले को लेकर बाद निगम प्रशासन ने 14 मार्च को अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर के इस्तेमाल से कार्रवाई की। इस कार्रवाई के तहत निगम ने कई भोजनालायों को सील कर दिए थे। इस संबंध में निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पश्चिम जोन जोन के बिल्डिंग विभाग व अन्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत लगातार सख्त कार्रवाई कर रही हैं।
सड़क से अतिक्रमण हटाया गया
अभियान के मद्देनजर बीते महीने 14 मार्च को कई किलोमीटर सड़क से अतिक्रमण को हटाया। कई अवैध मीट की शॉप, दुकानों समेत सड़क किनारे फुटपाथ पर अवैध कब्जे के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस का सहयोग लिया गया।
आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी
निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई उत्तम नगर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमणों और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई का हिस्सा है। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे केवल सुरक्षा सुनिश्चित करने और अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौजूद रहे हैं।
लगातार किया जाएगा निरीक्षण
निगम की टीमों इसी तरह की प्रत्येक कार्रवाई से पहले निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के दौरान उल्लंघन पाए जाने पर क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी आगे की कार्रवाई हो सकती है। अतिक्रमण विरोधी अभियान पश्चिमी क्षेत्र में चल रहे अभियान का एक हिस्सा है। बीते महीने सुभाष नगर में लगभग दो किलोमीटर के क्षेत्र में अतिक्रमण व अवैध कब्जे को हटाकर खाली कराया गया। इस अभियान में सड़क पर मौजूद उन अस्थायी ढांचों को हटाया जा रहा है, जिन्होंने सड़क पर अतिक्रमण किया हुआ है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।