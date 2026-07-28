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दिल्ली के करोल बाग में एमसीडी की बड़ी कार्रवाई, 11 संपत्तियों को किया सील

By Krishna Bihari Singh
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MCD ने करोल बाग, पंजाबी बाग और पटेल नगर जैसे क्षेत्रों में अवैध निर्माण और आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक दुरुपयोग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अभियान के तहत अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया।

दिल्ली के करोल बाग में एमसीडी की बड़ी कार्रवाई, 11 संपत्तियों को किया सील
shop sealing representative image

राहुल मानव, नई दिल्ली

दिल्ली में एमसीडी ने अवैध निर्माण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माण एवं आवासीय संपत्तियों के दुरुपयोग के खिलाफ अपने निरंतर प्रवर्तन अभियान के तहत सोमवार्मो करोल बाग जोन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग अभियान चलाया। इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई भवन विभाग की ओर से निगम अधिनियम और भवन उप नियमों के प्रावधानों के तहत की गई है।

अवैध छत के पैनल को तोड़ा

अभियान के दौरान एमसीडी ने पंजाबी बाग क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसमें अवैध रूप से किए गए संरचनात्मक विस्तार को हटाया गया। इस कार्रवाई के तहत भूतल पर बनी अवैध छत के पैनलों को तोड़ा गया।

दीवारें और स्तंभ तोड़े

गैस कटर की सहायता से सरियों रीइन्फोर्समेंट को काटा गया और प्रथम तल पर निर्मित अवैध दीवारों एवं स्तंभों को ध्वस्त किया गया। यह कार्रवाई स्थानीय पुलिस एवं एमसीडी के ध्वस्तीकरण दस्ते के सहयोग से शांतिपूर्वक संपन्न हुई।

बड़े पैमाने पर चलाया सीलिंग अभियान

इसी क्रम में एमसीडी ने ईस्ट पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर, साउथ पटेल नगर तथा रंजीत नगर क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों के दुरुपयोग के खिलाफ व्यापक सीलिंग अभियान भी चलाया।

11 संपत्तियों पर ऐक्शन

इस अभियान के दौरान भूमि उपयोग एवं भवन संबंधी नियमों के उल्लंघन के मामलों में 11 संपत्तियों को विभिन्न प्रवेश एवं निकास बिंदुओं से सील किया गया। इनमें बेसमेंट एवं भूतल पर आवासीय परिसरों का अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर कार्रवाई की गई। इन परिसरों में आवासीय संपत्तियों से व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा पुस्तकालय संचालित किए जा रहे थे।

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भवन सुरक्षा को लेकर लगातार जांच

निगम अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में सभी प्रकार की व्यावसायिक व आवासीय इमारतों की भवन सुरक्षा के मानकों पर गंभीरता से जांच की जा रही है। इसमें यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यदि किसी भी प्रकार से कोई इमारत काफी पुरानी है और वह खतरनाक है। तब ऐसी इमारतों व संपत्तियों के खिलाफ निगम की टीमों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

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मकान खरीदने से पहले करें छानबीन

अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में सभी निवासियों से अपील कर रहे हैं कि वह किसी भी प्रकार की संपत्ति को खरीदने से पहले उसकी अच्छे से निगम के जोनल कार्यालय में जाकर जांच करें। इसमें यह देखे कि यदि बेचने वालों की तरफ से उस संपत्ति या इमारत का वैध निर्माण है या नहीं।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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