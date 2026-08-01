MCD कांट्रेक्चुअल कर्मचारियों को गिफ्ट; खाली पदों पर होगी भर्ती, किन्हें मिलेगा लाभ?
MCD के मेयर प्रवेश वाही ने संविदा और दैनिक वेतनभोगियों कर्मचारियों को खाली पदों पर नियमित करने के लिए दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को पत्र लिखा है। पूरी भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत पूरी की जाएगी।
राहुल मानव, नई दिल्ली
दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के कांट्रेक्चुअल कर्मचारियों बड़ी सौगात देने की तैयारी है। एमसीडी में वर्षों से काम कर रहे कांट्रेक्चुअल कर्मचारियों को स्वीकृत और खाली पदों पर भर्ती के लिए मेयर प्रवेश वाही ने निगम आयुक्त संजीव खिरवार को पत्र लिखा। इसके जरिए निगम के सभी संविदा कर्मचारियों को वन स्टेप पहचान निगम प्रशासन द्वारा की जाएगी। पत्र के जरिए महापौर ने निगम आयुक्त को निर्देश दिया कि सभी विभागों में कार्यरत पात्र संविदा कर्मचारियों की विभागवार पहचान एवं परीक्षण किया जाए।
कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की कयावद
मेयर ने कहा कि निगम द्वारा सीधे भर्ती ऐसे संविदा कर्मचारियों के अनुभव एवं योगदान को देखते हुए निगम की यह नैतिक एवं प्रशासनिक जिम्मेदारी है कि उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए।
नियमों के तहत होगी भर्ती
मेयर प्रवेश वाही ने साफ किया कि यह पूरी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित संवैधानिक एवं वैधानिक सिद्धांतों और प्रचलित भर्ती नियमों के अनुरूप ही संचालित की जाएगी। जिससे किसी प्रकार की कानूनी बाधा उत्पन्न न हो।
15 दिनों में विभागवार रिपोर्ट प्रस्तुत होगी
MCD के मेयर प्रवेश वाही ने दिल्ली नगर निगम के आयुक्त से अनुरोध किया है कि विभागवार पात्र कर्मचारियों की सूची, प्रस्तावित पात्रता मानदंड, वित्तीय प्रभाव, प्रारूप योजना एवं विस्तृत कार्यवाही प्रतिवेदन तैयार कर 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाए, ताकि इस विषय पर निगम स्तर पर आवश्यक निर्णय शीघ्र लिया जा सके।
समर्पित कर्मचारियों के हितों की रक्षा
दिल्ली नगर निगम यानी MCD के मेयर प्रवेश वाही ने कहा कि नगर निगम अपने कर्मचारियों को केवल मानव संसाधन नहीं, वरन शहर की सेवाओं की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति मानता है। वर्षों से ईमानदारी एवं समर्पण के साथ सेवा देने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना निगम की प्राथमिकता है और इस दिशा में विधिसम्मत एवं न्यायसंगत समाधान खोजने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
दिल्ली नगर निगम के सूत्रों ने बताया कि इस निर्णय से 12 हजार से अधिक उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा,जो वर्षों से संविदा, अस्थाई रूप से और दैनिक वेतन के तौर पर काम कर रहे हैं। इसमें इंजीनियरिंग विभाग, शिक्षक, घरेलू प्रजनन जांचकर्ता, माली, सफाई कर्मचारी और अन्य शामिल है।
नियमों के तहत भर्ती कर्मचारियों को गिफ्ट
पीछले साल इन 12 हजार अस्थाई कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से स्थायी करने का फैसला किया था। यह सुनिश्चित किया जाए कि कर्मचारी संबंधित पदों के भर्ती नियमों के अनुरूप योग्य हों और उनकी प्रारंभिक नियुक्ति किसी अवैध प्रक्रिया के माध्यम से नहीं हुई हो।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।