दिल्ली में अवैध निर्माण पर MCD का ऐक्शन; नियम तोड़ा तो सीलिंग, 10 नोटिस जारी
दिल्ली में इमारत गिरने के हादसे के बाद MCD ने निर्माणाधीन इमारतों की जांच शुरू कर दी है। नियम उल्लंघन पर नोटिस भी जारी किए गए हैं। सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है।
पुरानी दिल्ली के चाबड़ी बाजार इलाके में गुरुवार को निर्माणाधीन इमारत के गिरने के मामले को लेकर स्थानीय नागरिकों ने एमसीडी प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। दिल्ली की विभिन्न आरडब्ल्यूए संगठनों ने आरोप लगाया कि इस वर्ष कई इमारत गिरने के हादसे हुए हैं। इसे लेकर एमसीडी प्रशासन की तरफ से जमीनी स्तर पर कोई ऐतियातन कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अब इस मामले में निगम ने कई क्षेत्रों में निर्माणाधीन इमारत को लेकर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सभी जोनों में संपत्तियों की जांच
इस संबंध में निर्माणाधीन इमारत में जांच कर वहां पर भवन निर्माण उप नियमों के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई निगम प्रशासन द्वारा की जाएगी। इस संबंध में निगम अधिकारियों ने बताया कि निगम के सभी जोन में निर्माणाधीन संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है।
10 नोटिस जारी
कई जगहों पर शुक्रवार को लोग भवन निर्माण उपनियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए। इस मामले को लेकर शुक्रवार को 10 नोटिस जारी किए गए। इसके अलावा सभी जोन में वार्ड स्तर पर पर्वतन टीमों का भी गठन किया गया है।
1600 से अधिक संपत्तियों पर निगम ने कार्रवाई की
निगम प्रशासन ने बीते तीन महीनों के दौरान निगम ने 1600 से अधिक संपत्तियों पर भवन निर्माण के उपनियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की है। इसके तहत लगभग 1300 संपत्तियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इसके अलावा 300 से अधिक संपत्तियों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई।
संपत्तियों में अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा निगम
दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ में एक संपत्ति के अवैध गतिविधियों के संचालन का मामला सामने आने के बाद निगम प्रशासन ने सभी जोन में जांच के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में निगम ने सभी जोन में व्यावसायिक संपत्तियों व अन्यों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों के संचालन, अवैध तरीके से गायों को रखने, अवैध तरीके से डेयरियों को चलाने जैसे कार्यों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
नजफगढ़ के गोपाल नगर स्थित कृष्णा कॉलोनी में एक संपत्ति में अवैध तरह से गायों को रखने के मामले को लेकर निगम प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई मंगलवार को की थी। अब दिल्ली में विभिन्न जगहों पर इस तरह की अवैध गतिविधियों के संचालन पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में निगम के पशु चिकित्सा विभाग, प्रवर्तन की टीमें निरीक्षण कर एक्शन लेंगी।
निशाने पर अवैध डेयरियां
इस संबंध में निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में अवैध तरह से संपत्ति के दुरुपयोग को लेकर किसी तरह की शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त निगम अधिकारियों व कर्मचारियों को जोन स्तर पर अवैध तरह से गायों को रखने समेत अवैध डेयरियों के निरीक्षण के लिए कहा गया है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना समेत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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