4,000 पब्लिक हेल्थ कर्मचारियों को MCD का दिवाली गिफ्ट; अब न्यूनतम 18 हजार मिलेगी सैलरी
एमसीडी के 4,000 पब्लिक हेल्थ कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट मिला है। अब इन कर्मचारियों को 'समान काम के लिए समान वेतन' के तहत डीए के साथ कम से कम 18,000 रुपये मासिक सैलरी मिलेगी।
दिल्ली नगर निगम यानी MCD के लगभग 4,000 पब्लिक हेल्थ कर्मचारियों को 'समान काम के लिए समान वेतन' के तहत अब हर महीने कम से कम महंगाई भत्ते के साथ कम से कम 18,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। पहले इन्हें 'डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर' (DBC) कहा जाता था। ये कर्मचारी अब 'मल्टी-टास्किंग स्टाफ' कहलाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मंजूरी के बाद यह बढ़ा हुआ वेतन सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में भेज दिया गया है। इससे एमसीडी पर सालाना 52 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।
18,000 रुपये की मिलेगी सेलरी
अधिकारियों ने बताया कि 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत के तहत, एमसीडी के लगभग 4,000 पब्लिक हेल्थ कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ कम से कम 18,000 रुपये की मासिक सैलरी दी जाएगी। इस संशोधित वेतन से सालाना 52 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसकी घोषणा शुक्रवार को एमसीडी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में की गई। इसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद थीं।
डेंगू रोकथाम के लिए किया गया था भर्ती
एमसीडी कमिश्नर संजीव खिरवार ने बताया कि इन कर्मचारियों को डेंगू को रोकने में मदद के लिए भर्ती किया गया था। ये कर्मचारी तब से लगातार पब्लिक हेल्थ से जुड़े काम कर रहे हैं। इसमें घर-घर जाकर जांच करना भी शामिल है। इन कर्मचारियों को पहले 'डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर' (डीबीसी) स्टाफ कहा जाता था। बाद में इन कर्मचारियों को 'मल्टी-टास्किंग स्टाफ (पब्लिक हेल्थ)' का नया पदनाम दिया गया।
डीए भी मिलेगा
मेयर प्रवेश वाही ने बताया कि बढ़ी सैलरी सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में भेज दी गई है। नई व्यवस्था के तहत इन कर्मचारियों की सैलरी 'पे मैट्रिक्स' के लेवल-1 के न्यूनतम स्तर यानी 18 हजार रुपये तय की गई है। इस सेलरी के साथ ही कर्मचारियों को डीए भी मिलेगा। मेयर प्रवेश वाही ने बताया कि इस प्रस्ताव की घोषणा पिछले बजट में ही कर दी गई थी। यह वेतन संशोधन कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं को हल करने की कोशिशों का हिस्सा है।
मेयर ने बताया- सीएम से मंजूरी लेने का वाकया
मेयर प्रवेश वाही ने बताया कि सेलरी के प्रस्ताव को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री से मंजूरी ली गई थी। उन्होंने कहा- जब हमने मुख्यमंत्री को पिछले बजट में घोषित सैलरी बढ़ोतरी के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत पूछा कि इसमें कितना खर्च आएगा। मैंने जब उनको बताया कि इससे सालाना 52 करोड़ रुपये का खर्च आएगा तो उन्होंने बिना किसी देरी के इसे मंजूरी दे दी। सीएम ने कहा कि सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह कर्मचारियों के कल्याण का भी ध्यान रखे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।