दिल्ली में अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में भीषण आग, धुएं से एक दमकलकर्मी प्रभावित

दिल्ली में अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में भीषण आग, धुएं से एक दमकलकर्मी प्रभावित

संक्षेप:

दिल्ली के मालवीय नगर में एक चिल्ड्रेन्स अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में अचानक भीषण आग लग गई। अफरा-तफरी मचने के बीच दमकल की आठ गाड़ियां पहुंचीं। हादसे में एक दमकलकर्मी धुएं से प्रभावित हुआ। 

Dec 28, 2025 10:08 pm IST
दिल्ली के मालवीय नगर स्थित मधुकर रेनबो चिल्ड्रेन्स अस्पताल में रविवार सुबह ओटी में अचानक भीषण आग लग गई। अफरा-तफरी मचने के बीच दमकल की आठ गाड़ियां पहुंचीं और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन एक दमकलकर्मी धुएं से प्रभावित हुआ। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन से विस्तृत जानकारी ली जा रही है।

ऑपरेशन थिएटर में आग

मिली जानकारी के मुताबिक, रविवार सुबह करीब 10:45 बजे गीतांजलि मार्ग पर स्थित अस्पताल की पहली मंजिल के ऑपरेशन थिएटर (ओटी) से धुआं उठने लगा। अस्पताल स्टाफ ने तुरंत पुलिस और दमकल को सूचना दी। नजदीकी दमकल केंद्र होने से स्टाफ पैदल ही कर्मियों को खबर देने पहुंच गया।

सुरक्षित बाहर निकाले मरीज

मौके पर पहुंची दमकल टीम ने मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला और राहत कार्य शुरू किया। ओटी में धुआं भर गया था, जिसे रोकने के लिए कुछ कांच तोड़े गए। करीब 11:45 बजे आग पूरी तरह बुझा दी गई।

एक दमकलकर्मी धुएं से प्रभावित

दमकलकर्मियों ने सतर्कता बरतते हुए धुएं को फैलने से रोका। लेकिन इस दौरान एक दमकलकर्मी धुएं की चपेट में आ गया। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद वह ठीक है। मालवीय नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। क्राइम टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने साक्ष्य एकत्रित किए। स्टाफ से पूछताछ जारी है। हादसे में एक दमकलकर्मी धुएं से प्रभावित हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।

