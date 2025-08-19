आवारा कुत्ते को पकड़ने पहुंची थी टीम; डॉग लवर्स ने MCD अधिकारी के साथ की मारपीट

दिल्ली में आवारा कुत्तों को पकड़ने का मुद्दा अब हिंसक होता नजर आ रहा है। दिल्ली के एक इलाके में आवारा कुत्तों को पकड़ने गई एक टीम के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों को पकड़ने का मसला हिंसक होता नजर आ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी के एक इलाके में आवारा कुत्तों को पकड़ने गई एमसीडी की एक टीम के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। पुलिस ने इस बारे में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

दिल्ली पुलिस की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, 18 अगस्त की दोपहर को लगभग 2:42 बजे थाना केएनके मार्ग को एफ ब्लॉक सेक्टर-16 रोहिणी में अज्ञात लोगों द्वारा एमसीडी कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के संबंध में एक पीसीआर मिली। इसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची।

पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि पशु चिकित्सा विभाग, एमसीडी के अधिकारी सेक्टर 16 रोहिणी में सरकारी सर्वोदय स्कूल के पास आवारा कुत्तों को पकड़ने पहुंचे थे। इसी जगह पर उनका सामने कुछ डॉग लवर्स से हो गया।

डॉग लवर्स ने कर्मचारियों को कुत्तों को पकड़ने से रोका और उन पर आवारा कुत्ते को छोड़ने के लिए दबाव डाला। इस पर मजबूरन एमसीडी कर्मचारियों को कुत्ते छोड़ने पड़े। कुत्तों को छोड़े जाने के बाद कुत्ता प्रेमियों ने एमसीडी अधिकारी के साथ लड़ाई शुरू कर दी। यही नहीं डॉग लवर्स ने उनके कुत्ता पकड़ने वाले वाहन को भी तोड़ दिया।