delhi news man died in blast at an industrial unit in bawana area फैक्टरी में धमाके के बाद आग, एक की मौत; दिल्ली के बवाना में हादसा
फैक्टरी में धमाके के बाद आग, एक की मौत; दिल्ली के बवाना में हादसा

दिल्ली के बवाना स्थित एक फैक्टरी में शनिवार को विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि काबू पाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियों को लगाया गया।

Krishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्लीSun, 31 Aug 2025 12:53 AM
दिल्ली के बवाना में एक फैक्टरी में शनिवार को विस्फोट हो गया। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य मामूली रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि यह घटना बवाना स्थित डीएसआईआईडीसी के सेक्टर-1 स्थित फैक्टरी संख्या बी-86 में हुई। विस्फोट की सूचना मिलने के बाद उसकी एक टीम मौके पर पहुंची।

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियों को लगाया गया। प्रथम दृष्टया यह सिलेंडर या कंप्रेसर में विस्फोट का मामला लग रहा है। पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तर) हरेश्वर स्वामी ने बताया कि मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के निवासी नाजिम (35) के रूप में हुई है।

नाजिम घटनास्थल पर बेहोशी की हालत में मिला और अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आजमगढ़ निवासी एक अन्य कर्मचारी अखिलेश को मामूली चोटें आईं और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। फैक्टरी के मालिक नाजिम के पिता निजामुद्दीन (60) पश्चिम विहार में रहते हैं। पुलिस ने बताया कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

वहीं न्यू सीलमपुर के जी-ब्लॉक में दोस्त को रुपये न देने पर चाकू से हमले के एक मामले में शनिवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बाबू के रूप में हुई है। इसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया गया है।

पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि शिकायतकर्ता 20 वर्षीय अफजल ने बताया कि एक अगस्त को उसके दोस्त बाबू ने उससे कुछ रुपये मांगे थे, नहीं देने पर आरोपी बाबू ने उसे धमकी दी। दो दिन बाद दोपहर करीब 12 बजे पीड़ित अफजल पार्क में बैठा था, तभी बाबू ने अचानक चाकू से हमला कर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आरोपी बाबू को चाकू समेत गिरफ्तार कर लिया।