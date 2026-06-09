दिल्ली में आग को रोकने के उपायों में कमी मिली तो रद्द होगा लाइसेंस; ऑडिट शुरू
एमसीडी ने होटलों और रेस्तरां का ऑडिट शुरू कर दिया है। आग से सुरक्षा के मानकों में कमी मिलने या फायर एनओसी का नवीनीकरण न होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐस प्रतिष्ठानों का हेल्थ ट्रेड लाइसेंस रद कर दिया जाएगा।
दिल्ली नगर निगम यानी MCD ने होटल, गेस्ट हाउस और रेस्तरां जैसे प्रतिष्ठानों का ऑडिट शुरू कर दिया है। इन ऑडिट में यदि किसी जगह आग से बचाव के उपायों में कमी पाई गई और फायर एनओसी नहीं पाई गई या उसका रिन्यूअल नहीं पाया गया तो एमसीडी सख्त ऐक्शन लेते हुए उनका ट्रेड लाइसेंस रद कर देगा। इसके साथ ही बिना लाइसेंस या अवैध रूप से चलने वाले प्रतिष्ठानों पर भी शिकंजा कसा जाएगा।
एमसीडी प्रशासन ने सभी जोन के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस (हेल्थ ट्रेड लाइसेंस) रद करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही एमसीडी ने खानपान के प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा मानकों को लेकर निरीक्षण और ऑडिट प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसे लेकर सभी खानपान प्रतिष्ठानों के साथ व्यावसायिक संपत्तियों व अन्यों पर आग की रोकथाम से जुड़े सुरक्षा मानकों, नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।
नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस रद करने के निर्देश
इसमें गेस्ट हाउस, होटल, रेस्तरां व अन्यों जैसे खानपान के प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई कर लाइसेंस रद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें आग से जुड़े उपकरण में कमी पाए जाने पर, फायर एनओसी न होने, फायर एनओसी के नवीनीकरण न होने, स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस न होने, स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस के नवीनीकरण न होने जैसे नियमों को लेकर कार्रवाई होगी।
नियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों की पहचान
इस संबंध में निगम अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में नियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों की पहचान की जा रही है। इसमें ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) के तहत संचालित प्रतिष्ठान, गेस्ट हाउस, होटल, रेस्तरां जैसे प्रतिष्ठानों की निगरानी कर रहे हैं। इनमें से जो भी अवैध निर्माण, लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने और अवैध तरीके से नियमों के खिलाफ जाकर इन्हें संचालित करता हुआ पाया गया। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
दक्षिण जोन DHO को नोटिस
मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर एमसीडी प्रशासन ने दक्षिण के जिला स्वास्थ्य अधिकारी (डीएचओ) को शोकॉज नोटिस जारी किया। इस संबंध में निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि हमें संबंधित अधिकारी का जवाब मिल गया है और हम इसकी जांच कर रहे हैं। यह दुखद घटना व्यवस्थागत समस्याओं की गहराई को दर्शाती है। अभी कार्रवाई की जानी बाकी है।
जिला स्वास्थ्य अधिकारी (डीएचओ) स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस (एचटीएल) जारी करने और प्रबंधन के लिए प्राथमिक सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी हैं। वे जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भोजनालयों, गेस्ट हाउसों और भंडारण सुविधाओं जैसे व्यवसायों को विनियमित करते हैं।
डीएचओ का कार्यालय स्वास्थ्य और अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपलोड किए गए दस्तावेजों (जैसे लेआउट प्लान और एफएसएसएआई लाइसेंस) का मूल्यांकन करता है। डीएचओ या अधिकृत स्वास्थ्य निरीक्षक लाइसेंस अवधि से पहले या उसके दौरान व्यावसायिक परिसरों का दौरा करके स्वच्छता, अपशिष्ट निपटान और उचित वेंटिलेशन की जांच करते हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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